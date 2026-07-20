Prazo para inscrição na segunda fase do exame de Geografia alargado após erro na avaliação

Agência Lusa , JS
Há 39 min
Exames nacionais
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Júri Nacional de Exames explica que o erro foi causado por "um problema de parametrização na matriz de classificação" de duas questões

O prazo de inscrição para a 2.ª fase do exame de Geografia A foi alargado até ao final do dia de terça-feira devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas.

Numa informação enviada esta segunda-feira às escolas e a que a Lusa teve acesso, o Júri Nacional de Exames explica que o erro resultou de “um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2” da prova de Geografia A.

“Após a deteção da situação, foi efetuada a respetiva análise e correção, tendo sido revista a classificação das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens”, refere.

As classificações revistas serão enviadas às escolas ainda esta segunda-feira, último dia para os alunos se inscreverem na 2.ª fase dos exames nacionais, que arranca na terça-feira com a prova de Português.

O JNE decidiu, por isso, dar mais um dia para que os alunos que queiram repetir o exame de Geografia A na 2.ª fase possam inscrever-se, alargando o prazo até às 23:59 de terça-feira.

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A 2.ª fase da prova de Geografia A realiza-se na sexta-feira às 09:30.

Além de Geografia, também os exames nacionais de Física e Química A tiveram de ser reclassificados devido a um erro na avaliação de um item.

Segundo o ministro da Educação, que falou esta segunda-feira sobre os exames nacionais numa conferência de imprensa, este erro afetou 12.603 alunos, dos quais 11.446 viram a sua nota aumentada e 1.117 baixaram. 

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Temas: Exames Nacionais Avaliação exames nacionais Ensino Superior Ensino Secundário Educacao
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Educação

Prazo para inscrição na segunda fase do exame de Geografia alargado após erro na avaliação

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