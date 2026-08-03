Agrediu a mulher de 50 anos em plena via pública em Évora até a PSP chegar

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De acordo com o MP, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e proibição de contactos, através de qualquer meio, com a vítima

Um homem de 37 anos que agrediu a mulher, de 50, na via pública, em Évora, foi detido pela PSP por violência doméstica e ficou em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que o homem foi detido por agentes da PSP, em flagrante delito, na sexta-feira.

“No dia 31 de julho [sexta-feira], na via pública, em Évora, o arguido agrediu fisicamente a vítima e só a presença da PSP evitou que continuasse”, pode ler-se no comunicado, consultado pela agência Lusa.

Segundo o MP, o homem, de nacionalidade estrangeira, está indiciado pela prática de um crime de violência doméstica agravado contra a companheira, portuguesa.

“Desde fevereiro de 2026 e até à data da sua detenção, com exceção do período compreendido entre abril e julho”, quando esteve a cumprir pena de prisão, o arguido praticou, “de modo reiterado e com enorme intensidade, maus-tratos psicológicos e físicos” contra a vítima, destacou.

O MP referiu que o detido está acusado da prática do mesmo crime contra esta mulher por factos ocorridos entre janeiro e setembro de 2025, pelo que se suspeita que “os maus-tratos físicos e psicológicos sucedem desde o início do relacionamento amoroso”.

“Neste último processo, o julgamento está agendado para a segunda quinzena de setembro de 2026”, indicou.

De acordo com o MP, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e proibição de contactos, através de qualquer meio, com a vítima.

As investigações prosseguem sob a direção do MP na 2.ª secção especializada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da PSP.