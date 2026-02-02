Detidos dois suspeitos de agressão e roubo a sem-abrigo em Évora

Agência Lusa , AM
Há 41 min
PSP

Homens foram ainda identificados como autores de uma tentativa de roubo, com contornos semelhantes ao outro e que teria ocorrido minutos antes da denúncia numa artéria de Évora

Dois homens, de 20 e 40 anos, foram detidos pela PSP e o mais velho ficou em prisão preventiva por alegadamente se fazerem passar por polícias, agredirem e roubarem um sem-abrigo, em Évora.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP indicou que os dois homens, detidos na passada sexta-feira, são suspeitos de, na madrugada desse dia, terem abordado um homem sem-abrigo na cidade “fazendo-se passar por agentes de autoridade”.

Os suspeitos terão então acordado a vítima com “agressões na face” e alegadamente retiraram-lhe “os objetos que tinha no bolso, incluído o único dinheiro de que dispunha”, pode ler-se no comunicado policial.

Após a situação ter sido comunicada, polícias da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Évora realizaram “diligências que permitiram identificar os autores do roubo", que ainda estavam na posse de "alguns objetos subtraídos, poucas horas depois do ilícito”.

Segundo a PSP, foi recolhida prova considerada “suficiente para indiciar os suspeitos como autores do roubo” e feita a proposta ao tribunal para a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, que foi aceite.

Os suspeitos foram detidos e, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, no sábado, foi decretada prisão preventiva ao homem mais velho, enquanto o mais novo ficou sujeito a apresentações semanais e proibição de contactos.

De acordo com a Polícia, na sexta-feira, já depois da emissão dos mandados, os dois homens foram identificados como autores de uma tentativa de roubo, com contornos semelhantes ao outro e que teria ocorrido minutos antes da denúncia numa artéria de Évora.

Temas: Évora PSP Detidos Sem-abrigo

Crime e Justiça

Há 41 min

Mais Lidas

