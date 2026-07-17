Pseudomonas aeruginosa: piscinas de Évora encerram após deteção de bactéria

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Autoridades admitem reabrir as piscinas caso uma nova análise volte negativa

As piscinas municipais de Évora foram encerradas preventivamente ao público, após terem sido detetados vestígios da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises de controlo regular da qualidade da água, informou esta sexta-feira a câmara.

Em comunicado, o município adiantou que, apesar de se aguardar indicações da autoridade de saúde sobre o caso, tomou esta decisão por entender que “a proteção da saúde pública e a segurança de todos os utilizadores devem prevalecer”.

“Esta decisão, de natureza estritamente cautelar, visa eliminar qualquer potencial risco para os utentes, estando já a ser implementadas todas as medidas corretivas e de higienização necessárias para restabelecer, com a maior brevidade possível, as condições de segurança e qualidade exigidas”, salientou.

Segundo a autarquia, uma nova colheita de amostras de água está agendada para segunda-feira, prevendo-se que os respetivos resultados sejam conhecidos cerca de 48 horas após a sua realização.

“Caso essas análises confirmem a inexistência de Pseudomonas aeruginosa e seja assegurada a conformidade da qualidade da água, poderá ser equacionada a reabertura das piscinas municipais, sem prejuízo da pronúncia da autoridade de saúde”, adiantou.

No comunicado, a Câmara de Évora lamentou os constrangimentos que esta situação possa causar aos utilizadores, reafirmando, porém, que “a salvaguarda da saúde pública constitui uma prioridade absoluta”.

“A reabertura das piscinas ocorrerá logo que estejam reunidas todas as condições de segurança e qualidade da água, garantindo aos munícipes um equipamento plenamente seguro para a sua utilização”, acrescentou.

A bactéria Pseudomonas aeruginosa, presente no solo, na água e em ambientes húmidos, é uma causa frequente de infeções hospitalares.

Pode causar desde doenças ligeiras, como otite, até infeções graves, como infeções pulmonares ou pneumonia.