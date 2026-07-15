"Há sofrimentos que nada pode aliviar": eutanásia aprovada em França

Há 1h e 3min

Votação final contou com 291 votos a favor e 241 contra, num processo que dividiu a sociedade francesa, mas que coloca o país num restrito grupo onde Portugal também pode vir a entrar

Os deputados franceses aprovaram esta quarta-feira a lei da morte medicamente assistida, criando as bases legais para permitir a eutanásia no país.

De acordo com o projeto aprovado, a eutanásia ou o suicídio assistido vão aplicar-se a adultos que têm doenças incuráveis, numa lei aprovada depois de um intenso debate ético e político.

De acordo com a lei aprovada, uma pessoa que esteja nas condições previstas para pedir a eutanásia pode agora pedir uma dose letal de uma substância, que pode ser autoadministrada ou, caso a pessoa esteja incapaz de o fazer, por um médico ou uma enfermeira.

O acesso à eutanásia fica restrito a cidadãos franceses e a residentes que estejam em condição legal no país, sendo que a doença em causa tem de ser, além de incurável, uma condição que coloque a pessoa em risco de vida.

A eutanásia só poderá ser aplicada, de resto, se a pessoa em causa estive em fase terminal avançada, a passar por um sofrimento físico constante ou a sofrer psicologicamente por causa dessa mesma condição. O doente tem ainda de ser capaz de expressar a sua vontade e de formular uma escolha informada.

Como escreve a imprensa francesa, esta é uma aprovação definitiva que abre caminho à lei da "morte assistida", no que é um culminar de um processo há muito pretendido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

O texto final acabou por ser aprovado com 291 votos a favor e 241 contra, com várias pessoas que estavam a favor e contra a medida a assistirem nas galerias.

"Há sofrimentos que nada pode aliviar (...) que nos impedem de viver", afirmou Camille Galliard-Minier, ministra da Solidariedade e Saúde de França, na abertura dos debates na câmara, apelando a que olhemos "para esta realidade (...) cara a cara, com respeito e com humildade".

França junta-se, assim, a um pequeno grupo de países composto por Bélgica, Países Baixos, Suíça, Canadá ou Uruguai. Um grupo onde Portugal também pode entrar em breve, sendo que o projeto português tem sido arrastado por sucessivos chumbos do Tribunal Constitucional, que continua a pedir aos deputados que formulem a lei para estar de acordo com o texto fundamental.

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