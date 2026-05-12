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Portugal falha final da Eurovisão

Agência Lusa , JGR
Há 55 min
Vista geral durante o segundo ensaio geral da semifinal 1 do Festival Eurovisão da Canção de 2026, na Wiener Stadthalle, a 11 de maio de 2026, em Viena, Áustria. Christian Bruna/Getty Images

Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição

Portugal falhou esta terça-feira a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria, algo que aconteceu pela 6.ª vez desde que o concurso passou a incluir semifinais.

Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.

Na semifinal de hoje passaram à final, que decorre no sábado: Grécia (com a canção “Ferto”, interpretada por Akylas), Finlândia (“Liekinheitin”/Linda Lampenius & Pete Parkkonen), Bélgica (“Dancing on the ice”/Essyla), Suécia (“My System”/Felicia), Moldávia (“Viva, Moldova”/Satoshi), Israel (“Michelle”/Noam Betten), Sérvia (“Kraj mene”/Lavina), Croácia (“Andromeda”/Lelek), Lituânia (“Sólo quiero más”/Lion Ceccah) e Polónia (“Pray”/Alicja).

De fora da final, além de Portugal, ficaram Geórgia (“On Replay”/Bzikebi), Montenegro (“Nova zora”/ Tamara Živković), Estónia (“Too epic to be true”/V.Ninja) e São Marino (“Superstar”/Senhit)

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Na primeira semifinal subiram também a palco os representantes de Itália (“Per sempre sì”/Sal Davinci) e Alemanha (“Fire”/Sarah Engels), países que têm a passagem garantida à final, por fazerem parte do grupo dos ‘Big5’.

Na segunda semifinal, marcada para quinta-feira, competem mais 16 países, por outros dez lugares na final: Bulgária, Azerbaijão, Roménia, Luxemburgo, República Checa, Arménia, Suíça, Chipre, Letónia, Dinamarca, Austrália, Ucrânia, Albânia, Malta e Noruega.

Além disso, serão apresentadas as canções de outros três países com entrada direta na final: França e Reino Unidos, dos ‘Big5’, e Áustria, país anfitrião da edição deste ano.

A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção volta a ficar marcada, à semelhança das duas anteriores, pela contestação à participação de Israel no concurso, que este ano levou cinco países a desistirem.

Na semifinal de hoje, durante a atuação do representante de Israel, conseguiu ouvir-se na transmissão televisiva alguém gritar, várias vezes, na plateia “Stop the genocide” (parem o genocídio, em português).

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Este ano são 35 os países em competição, embora apenas 25 cheguem à final, após desistências de Espanha (o quinto país do grupo dos ‘Big5’), Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

Entretanto, na segunda-feira ficou a saber-se que as estações públicas de Espanha, da Irlanda e da Eslovénia decidiram não transmitir este ano o concurso.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

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Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Temas: Eurovisão Final Portugal
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