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Canadá estreia-se na Eurovisão em 2027

Agência Lusa , MJC
Há 45 min
Eurovisão 2025 (AP)
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O Canadá torna-se o primeiro novo país a entrar na Eurovisão desde a Austrália, em 2015, e competirá nas meias-finais da 71.ª edição do concurso, marcada para 2027, na Bulgária

O Canadá vai participar pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção, em 2027, na Bulgária, na sequência da entrada da CBC/Radio-Canada como membro de pleno direito da União Europeia de Radiodifusão (UER), anunciaram as duas organizações.

"Neste Dia do Canadá [01 de julho], enquanto celebramos com os canadianos a riqueza e a diversidade da nossa cultura, estamos muito entusiasmados por confirmar que vamos trazer o maior evento mundial de música ao vivo aos canadianos", afirmou a presidente e diretora-executiva da CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard.

A responsável acrescentou que a estreia permitirá projetar artistas canadianos num dos maiores palcos internacionais da música, ao mesmo tempo que os fãs no país poderão continuar a votar no concurso, agora com um representante nacional em competição.

O diretor do Festival Eurovisão da Canção na UER, Martin Green, afirmou que a organização está "absolutamente encantada" por receber a CBC/Radio-Canada na família da Eurovisão, considerando que a decisão demonstra que o concurso, apesar das raízes europeias, continua aberto ao mundo.

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Martin Green recordou ainda a ligação histórica do Canadá ao festival, destacando a vitória de Céline Dion em 1988 e o contributo de artistas canadianos ao longo das últimas décadas para a projeção internacional da competição.

O Canadá torna-se o primeiro novo país a entrar na Eurovisão desde a Austrália, em 2015, e competirá nas meias-finais da 71.ª edição do concurso, marcada para 2027, na Bulgária.

A CBC/Radio-Canada indicou que divulgará ainda este ano o processo de seleção do artista e da canção que representarão o país na sua estreia.

Segundo os organizadores, o interesse canadiano pela Eurovisão tem crescido de forma consistente, tendo o país figurado entre os três mais votantes da categoria "Resto do Mundo", na edição de 2026.

Os canadianos estiveram igualmente entre os maiores compradores de bilhetes fora da Europa para as semifinais e a final realizada em Viena, na Áustria.

A edição de 2026 alcançou uma audiência televisiva de 132 milhões de espetadores em 35 mercados medidos e gerou mais de 2,75 mil milhões de visualizações nas plataformas digitais oficiais.

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O anúncio surge uma semana depois de a CBC/Radio-Canada ter sido admitida como membro de pleno direito da União Europeia de Radiodifusão, condição indispensável para a elegibilidade no concurso.

A União Europeia de Radiodifusão reúne 115 organizações de média de serviço público de 57 países, além de 28 membros associados distribuídos por várias regiões do mundo.

Para a CBC/Radio-Canada, a participação representa uma oportunidade de promover a diversidade cultural e musical canadiana perante uma audiência global e reforçar a presença internacional da radiodifusão pública do país.

Com a confirmação da estreia em 2027, o Canadá abre um novo capítulo na história da Eurovisão e passa a disputar oficialmente um dos maiores palcos televisivos da música mundial.

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Temas: Eurovisão Canada Festival da Canção
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