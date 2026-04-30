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Em 2025, 18,6% da população em Portugal estava em risco de pobreza

Agência Lusa , AM
Há 57 min
Comunidade Vida e Paz

Em relação a 2024, a percentagem de pessoas em risco de pobreza em Portugal desceu 1,1 pontos percentuais

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Em 2025, 18,6% da população em Portugal encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão social, abaixo da média da União Europeia (UE) que foi de 20,9%, divulgou esta quinta-feira o Gabinete de Estatísticas europeu, Eurostat.

Tal significa que perto de dois milhões de pessoas em Portugal viviam o ano passado em agregados familiares com pelo menos “um de três riscos de pobreza e exclusão social: risco de pobreza, privação material e social grave e viver num agregado familiar com uma intensidade de trabalho muito baixa”, indica o organismo em comunicado.

Em relação a 2024, a percentagem de pessoas em risco de pobreza em Portugal desceu 1,1 pontos percentuais.

Ao nível da UE também se verificou uma descida, de 93,3 milhões de pessoas em risco de pobreza em 2024 para 92,7 milhões o ano passado, menos 600 mil.

A percentagem mais elevada de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social registou-se em 2025 na Bulgária (29,0%), seguida da Grécia (27,5%) e da Roménia (27,4%), tendo as percentagens mais baixas sido registadas na República Checa (11,5%), na Polónia (15,0%) e na Eslovénia (15,5%).

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De acordo com os dados do Eurostat, em 2025, o risco foi mais elevado para as mulheres do que para os homens, 21,9% e 19,8% respetivamente.

A taxa de risco também variou de acordo com a situação laboral, entre 10,9% para as pessoas empregadas e 66,3% para os desempregados.

Em risco de pobreza ou exclusão social esteve igualmente mais de um quinto (22,1%) da população do bloco europeu que integra agregados familiares com filhos dependentes.

Temas: Eurostat União Europeia Gabinete de Estatísticas
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