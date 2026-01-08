Desemprego sobe na zona euro e UE em novembro de 2025

Agência Lusa , AM
Ontem às 11:12
Emprego (Getty Images)

Em Portugal, o desemprego recuou para 5,7%

A taxa de desemprego aumentou, em novembro de 2025, para os 6,3% na zona euro e os 6,0% na União Europeia (UE), face aos, respetivamente, 6,4% e 5,8% do mesmo mês de 2024, divulga o Eurostat.

Já na comparação em cadeia, o indicador abrandou na área do euro contra os 6,4% de outubro e manteve-se estável no conjunto dos 27 Estados-membros.

O serviço de estatísticas europeu (Eurostat) estima que, em novembro de 2025, 13,225 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE, das quais 10,937 milhões na zona euro.

Entre os Estados-membros, a Espanha (10,4%), a Finlândia (10,1%) e a Suécia (9,0%) registaram as mais altas taxas de desemprego em novembro, por oposição a Malta (3,1%), Polónia e República Checa (3,2% cada) e Bulgária (3,5%), que apresentaram as mais baixas.

Em Portugal, o desemprego recuou para 5,7%, face aos 6,6% de novembro de 2024 e aos 5,8% de outubro, contabilizando o Eurostat 319 mil de desempregados no país.

