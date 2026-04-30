Inflação na zona euro sobe para 3% em abril impulsionada pela energia

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Os bens industriais não energéticos continuam a apresentar a taxa mais baixa

A taxa de inflação anual na zona euro deverá atingir os 3% em abril de 2026, acima dos 2,6% registados em março, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat.

O principal motor da subida dos preços foi a energia, cuja inflação disparou para 10,9%, mais do dobro face aos 5,1% do mês anterior.

Seguem-se os serviços, com uma taxa de 3%, ligeiramente abaixo dos 3,2% de março, e os produtos alimentares, álcool e tabaco, que registaram uma variação de 2,5%.

Os bens industriais não energéticos continuam a apresentar a taxa mais baixa, com 0,8%, ainda assim acima dos 0,5% verificados no mês anterior.

A estimativa rápida é divulgada no final de cada mês de referência, sendo os dados completos do índice harmonizado de preços no consumidor publicados posteriormente.