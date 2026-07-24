Nunca se viram notas de euro assim: BCE vai mudar design e os portugueses podem ajudar a escolher

As notas de euro poderão ter um aspeto completamente diferente nos próximos anos e o Banco Central Europeu (BCE) já revelou os dez desenhos finalistas para a futura série. Entre as propostas estão rostos de figuras como Miguel de Cervantes, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Maria Callas e Bertha von Suttner.

Agora, cabe aos cidadãos europeus escolherem a sua opção favorita através de um inquérito online, disponível até 21 de setembro.

Os projetos apresentados dividem-se em dois grandes temas. O primeiro, “Cultura europeia”, destaca personalidades ligadas à literatura, ciência, música e arte. O segundo, “Rios e aves”, aposta em paisagens naturais e espécies de aves presentes em diferentes regiões da Europa.

O concurso recebeu mais de 1.200 candidaturas de designers gráficos de toda a União Europeia, tendo um júri independente, composto por 21 especialistas em áreas como design, comunicação, neurociências e história, escolhido as dez propostas finalistas. Para a presidente do BCE, Christine Lagarde, as notas representam muito mais do que um simples instrumento de pagamento.

“As notas de euro são mais do que um meio de pagamento – são uma das expressões mais tangíveis da Europa. Com desenhos que combinam beleza e significado, reforçarão a nossa identidade comum”, afirmou.

A decisão final será tomada pelo Conselho do BCE até ao final de 2026. Depois disso, as novas notas ainda terão de ser desenvolvidas, testadas e produzidas, pelo que só deverão entrar em circulação alguns anos mais tarde.

Este será o primeiro redesenho completo das notas desde 2002, ano em que o euro começou a circular, e a nova série contará com elementos de segurança reforçados contra a contrafação, melhor acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão e materiais mais sustentáveis para reduzir o impacto ambiental.

Veja nesta galeria alguns exemplos das notas que estão em votação.