Europol desmantela rede de tráfico de droga e lavagem de dinheiro da Escócia

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Grupo estava a ser investigado desde 2020

A Europol, em conjunto com a Eurojust, desmantelou uma rede da Escócia de tráfico de droga e lavagem de dinheiro, e deteve 13 suspeitos em Espanha e no Reino Unido, foi hoje anunciado.

Cinco pessoas foram detidas, na sexta-feira, em Málaga e Barcelona, e as restantes em Lanarkshire, Glasgow e West Lothian.

O grupo, que estava a ser investigado desde 2020, introduzia centenas de quilogramas de cocaína na Escócia e branqueava milhões de euros, através de uma rede internacional.

A rede era dirigida a partir de Espanha e dos Emirados Árabes Unidos. No Reino Unido foram registados vários casos de violência ligados ao narcotráfico.

As autoridades analisaram grandes volumes de dados e comunicações encriptadas, que confirmaram os atos da organização.

Além da Europol – Agência da União Europeia para a Cooperação Policial e da Eurojust - Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária, participaram também nesta operação a Guarda Civil, a Polícia da Escócia, a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido, bem como as autoridades dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia.