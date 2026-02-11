Operação policial que incluiu Portugal apreende 1,2 mil milhões de euros em dinheiro falso

Agência Lusa , AM
Há 27 min
Europol (AP)

Mais de 7 milhões de itens falsificados foram apreendidos

Uma operação policial europeia que incluiu 18 países e foi liderada por Áustria, Portugal e Espanha impediu a entrada em circulação de cerca de 1,2 mil milhões de euros em notas e moedas falsas de várias divisas.

Em comunicado publicado esta quarta-feira, a Europol descreve que o alvo foram redes criminosas que distribuíam o dinheiro falso através de serviços postais e que 90% das apreensões aconteceu com remessas para a Europa oriundas da China.

“As autoridades romenas intercetaram mais de 4,8 milhões de notas de euro com ‘design’ alterado e desmantelaram um depósito que continha mais de 223.000 notas falsificadas enviadas da China. Além disso, três apreensões separadas, em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, revelaram mais de 220.000 moedas falsificadas em euros, libras e dólares americanos”, lê-se.

Ainda segundo a Europol, “entre junho e novembro de 2025”, as diversas autoridades (polícias e alfândegas) “apreenderam 379 encomendas com moeda falsa”.

Aquelas apreensões desencadearam outras 70 novas investigações sobre redes criminosas e, no total, foram identificados mais de sete milhões de itens falsificados, incluindo 4,8 milhões de notas e moedas em euros, 2,3 milhões em dólares, 23.302 em libras esterlinas e 4.800 em francos suíços.

Além das autoridades portuguesas, a operação envolveu agentes de Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, Roménia, Sérvia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Temas: Europol Polícia Apreensão

Crime e Justiça

