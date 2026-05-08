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"Autoestrada da cocaína" entre Açores e Canárias: quase 20 toneladas de droga apreendidas em duas semanas

Agência Lusa , CM
Há 50 min
Cocaína (GettyImages)

Em alto-mar, as embarcações de maior dimensão navegam cada vez mais no espaço marítimo internacional entre as Canárias e os Açores, de difícil monitorização

Quase 20 toneladas de droga foram apreendidas numa ação de duas semanas coordenada pela Europol na chamada "autoestrada da cocaína" no oceano Atlântico, entre os Açores e o arquipélago espanhol das Canárias, anunciaram as autoridades envolvidas nesta sexta-feira.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ) e a força policial europeia, entre 13 e 26 de abril foram apreendidas no âmbito da operação "Alpha Lima" 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de haxixe e oito embarcações, tendo ainda sido detidas 54 pessoas.

"Em Portugal, no âmbito de inquérito a cargo da PJ, foi possível apreender, com o apoio da Polícia Marítima, Força Aérea e GNR, um total de 2.196 quilos de cocaína", precisa a polícia portuguesa.

A ação, liderada pela Polícia Nacional de Espanha, visou redes criminosas que traficam cocaína da América Latina para a Europa com recurso a transferências em alto mar, com barcos mais pequenos a descarregarem a droga em áreas costeiras remotas de Portugal e Espanha, "muitas vezes usando praias ou pequenas marinas para evitarem ser detetados", descreve a Europol.

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Em alto-mar, as embarcações de maior dimensão navegam cada vez mais no espaço marítimo internacional entre as Canárias e os Açores, de difícil monitorização, o que levou as autoridades a apelidar o corredor de "autoestrada da cocaína".

"O nosso trabalho prova que, quando as forças de segurança atuam em conjunto, até o Atlântico não é demasiado grande para o crime organizado se esconder", sustentou o diretor de operações da Europol, Jean-Philippe Lecouffe, citado no comunicado.

Além de Portugal e Espanha, participaram na operação autoridades de Itália, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Temas: Europol PJ Cocaína Açores Narcotráfico
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