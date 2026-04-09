Europeus temem mais os Estados Unidos do que a China

João Guerreiro Rodrigues
Há 1h e 20min
Donald Trump e Xi Jinping (AP)

A Polónia surge como a grande exceção no apoio transatlântico, mas a Rússia permanece isolada como o "inimigo claro", sendo identificada como uma ameaça direta por 70% dos europeus inquiridos

Um estudo realizado em seis países da União Europeia revela que os cidadãos europeus encaram agora os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, como uma ameaça maior do que a China. Apenas 12% dos inquiridos na Polónia, Espanha, Bélgica, França, Alemanha e Itália consideram Washington um aliado próximo, enquanto 36% veem o país como um risco.

Espanha lidera o sentimento de desconfiança, com 51% dos espanhóis a apontarem os EUA como uma ameaça à Europa. Este ceticismo estende-se a Itália (46%) e Bélgica (42%), superando as preocupações com Pequim em quatro das seis nações analisadas. Apenas em França e na Polónia é que a China continua a ser vista como um perigo superior ao americano.

A Rússia permanece isolada como o "inimigo claro", sendo identificada como uma ameaça direta por 70% dos europeus inquiridos. A Polónia surge como a grande exceção no apoio transatlântico: devido à proximidade geográfica com o território russo, apenas 13% dos polacos veem os EUA como um risco, mantendo a dependência militar de Washington.

O inquérito "European Pulse", conduzido pela Cluster17 para o Politico, ouviu mais de 6.600 pessoas na terceira semana de março. Os dados confirmam um distanciamento diplomático profundo entre os blocos, alimentado pela retórica de Trump em relação à NATO e pelas recentes tensões militares no Médio Oriente.

Temas: Europeus Estados Unidos da América Donald Trump China Ameacas

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