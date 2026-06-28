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Temperaturas acima dos 35ºC previstas hoje para mais de 190 milhões de pessoas na Europa

Agência Lusa , MM
Há 1h e 31min
Calor (EPA)
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Ainda assim valores ligeiramente inferior aos que fora registados este sábado

Pelo menos 191 milhões de pessoas na Europa, principalmente na Alemanha, Polónia, Hungria e República Checa, deverão enfrentar este domingo temperaturas acima dos 35°C, segundo cálculos da AFP, um número ligeiramente inferior ao registado no sábado.

No total, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30 graus Celsius (°C) para mais de 381 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia), em comparação com mais de 400 milhões no dia anterior.

Esta análise, baseada nas previsões do Serviço Meteorológico Alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Centro Comum de Investigação (Common Research Centre), está em linha com os dados da organização não-governamental (ONG) austríaca Klimadashboard.

Quase toda a Polónia, Hungria e República Checa deverão registar temperaturas acima dos 35°C durante o dia de hoje, assim como 42 milhões de pessoas em grande parte da Alemanha, incluindo Berlim.

Eslováquia, Sérvia, Croácia, Itália, Áustria e o oeste da Ucrânia também serão afetados pela onda de calor que assola a Europa.

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Na França continental, onde o alerta vermelho deverá terminar na noite de hoje, cerca de 11 milhões de pessoas serão impactadas.

Para chegar a estes números, a AFP utilizou um método semelhante ao do Klimadashboard, combinando o modelo de previsão meteorológica do Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico alemão, com a densidade populacional.

O modelo, com uma precisão de aproximadamente 6,5 km, não consegue refletir totalmente as ilhas de calor urbanas, explicou à AFP David Jablonski, da ONG Klimadashboard.

Assim, a análise “provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas”, afirmou a organização no seu ‘site’ European Heat Tracker.

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