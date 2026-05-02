Quantos militares americanos estão na Europa - e porque estão cá?

Há 2h e 29min

Portugal é um dos países que acolhe tropas americanas: estão na Base das Lajes, nos Açores

A retirada de 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha fará com que o total regresse a um nível próximo do anterior à invasão russa da Ucrânia em 2022.

De acordo com os dados do Departamento de Defesa, existiam 36.436 militares norte-americanos na Alemanha em dezembro do ano passado, ficando apenas atrás do Japão.

O Pentágono não indicou se as tropas regressarão aos EUA ou serão redistribuídas para outros locais. Um batalhão de artilharia de longo alcance, que deveria ser enviado ainda este ano, será cancelado, privando a Alemanha da cobertura de uma capacidade significativa de mísseis.

O ex-presidente Joe Biden aprovou o envio de mais 7.000 soldados norte-americanos para a Alemanha em fevereiro de 2022, dias após a invasão russa da Ucrânia.

A presença militar americana na Alemanha atingiu o seu auge durante a Guerra Fria, quando existiam aproximadamente 250.000 soldados estacionados na Alemanha Ocidental.

Outros países europeus onde estão sediados números significativos de militares norte-americanos em serviço activo incluem a Itália, com mais de 12.000, e o Reino Unido, com pouco mais de 10.000.

Há quase 4.000 soldados norte-americanos em Espanha, mas o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou retirá-los devido à recusa do governo espanhol em permitir que as bases fossem utilizadas no país na guerra contra o Irão.

Para além de terem desempenhado um papel importante na Guerra Fria, as instalações americanas na Europa tiveram também participação em várias crises no Médio Oriente.

Os países europeus albergam forças americanas em várias bases aéreas e navais importantes, incluindo a base aérea americana de Ramstein, na Alemanha, a RAF Lakenheath e a RAF Mildenhall, no Reino Unido, Aviano, em Itália, e a Base Aérea das Lajes, nos Açores, Portugal.

Os quartéis-generais do Comando Europeu dos EUA e do Comando Africano dos EUA estão localizados em Estugarda, na Alemanha, e existem duas instalações que apoiam a Marinha dos EUA em Nápoles e Sigonella, em Itália.