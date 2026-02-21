Uma disputa sobre circuncisão está a dar à Europa uma amostra da nova diplomacia dos EUA

Há 2h e 7min

Os diplomatas norte-americanos "estão a responder ao que acham que se espera deles [e], infelizmente, essa é uma expectativa razoável. Estão a lidar com uma Casa Branca muito sensível. Podem pensar que, se não responderem com firmeza, podem ser atacados por outra pessoa no mundo de Trump”

No que diz respeito a cargos diplomáticos, os diplomatas norte-americanos poderiam ter destinos piores do que a Europa. As residências são enormes e a vida é tranquila – pelo menos a oeste de Kiev. “Está em território amigo”, refere Daniel Fried, ex-embaixador dos EUA na Polónia. Quando surgem disputas, a maioria pode ser mantida em segredo.

Contudo, as recentes discussões públicas entre três embaixadores dos EUA e os seus respetivos anfitriões deram à Europa uma amostra da abordagem mais firme e menos discreta da administração Trump à diplomacia. Para Washington, as discussões são o tipo de amor duro de que o continente precisa. Para a Europa, são um antagonismo desnecessário que viola as “normas diplomáticas básicas”.

Esta semana, Bill White, embaixador dos EUA na Bélgica, criticou o país pela sua abordagem à circuncisão ritual judaica e acusou o país de antissemitismo.

White critica a forma como a Bélgica lidou com um caso em Antuérpia, onde três homens judeus que realizam circuncisões rituais – conhecidos como «mohels» – estão sob investigação judicial após terem alegadamente realizado procedimentos sem a presença de médicos. Numa longa publicação na rede social X, White exigiu que Frank Vandenbroucke, ministro da Saúde da Bélgica, interviesse no caso.

«À BÉLGICA, ESPECIFICAMENTE, VOCÊS DEVEM ABANDONAR IMEDIATAMENTE A RIDÍCULA E ANTISSEMITA «PERSEGUIÇÃO» AOS TRÊS RELIGIOSOS JUDEUS (MOHELS) EM ANTÉRPUA! ELES ESTÃO A FAZER O QUE FORAM TREINADOS PARA FAZER HÁ MILHARES DE ANOS», escreveu White.

Também classificou Vandenbroucke como “muito rude” e alegou que o ministro se recusou a apertar a sua mão ou a ser fotografado com ele. “Ficou claro que você não gosta dos Estados Unidos, o país que lutou e onde dezenas de milhares de filhos da nossa nação morreram duas vezes pela liberdade da Bélgica”, criticou White.

Maxime Prévot, ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, rebateu as críticas, classificando a sugestão de White como “falsa, ofensiva e inaceitável”. E esclareceu que a Bélgica permite a circuncisão ritual “quando realizada por um médico qualificado sob rigorosos padrões de saúde e segurança”, adiantando que White havia sido convocado para uma reunião na terça-feira por causa da sua explosão.

“Um embaixador acreditado na Bélgica tem a responsabilidade de respeitar as nossas instituições, os nossos representantes eleitos e a independência do nosso sistema judicial”, disse Prévot. “Ataques pessoais contra um ministro belga e interferência em questões judiciais violam as normas diplomáticas básicas.”

A CNN solicitou comentários à Embaixada dos EUA em Bruxelas e ao Departamento de Estado.

A disputa ecoa uma acusação anterior de antissemitismo feita por Charles Kushner, embaixador dos EUA em França, contra o presidente do país, Emmanuel Macron. Numa carta ao Wall Street Journal, Kushner – pai de Jared Kushner, genro do atual presidente dos EUA, Donald Trump – acusou Macron de não combater o aumento do antissemitismo. Macron disse que a carta brusca de Kushner foi um “erro” e uma “declaração inaceitável para alguém que deveria ser um diplomata”.

A disputa desta semana na Bélgica ocorreu logo após o embaixador dos EUA na Polónia, Tom Rose, ter anunciado a 5 de fevereiro que os EUA iam cortar relações com Włodzimierz Czarzasty, presidente da Câmara dos Deputados da Polónia (Sejm). Três dias antes, Czarzasty havia dito numa conferência de imprensa que Trump “não merece” o Prémio Nobel da Paz que há muito almeja.

Rose diz que os “insultos ultrajantes e injustificados” de Czarzasty a Trump “o tornaram um sério obstáculo” às “excelentes relações” de Washington com o governo polaco. “Não permitiremos que ninguém prejudique as relações entre os EUA e a Polónia, nem desrespeite [Trump]”, afirmou.

Tom Rose, embaixador dos EUA na Polónia, fotografado na cerimónia de inauguração da campanha Freedom250 no Monte Kosciuszko, em Cracóvia, na Polónia, a 12 de fevereiro, antes do 250.º aniversário da Declaração da Independência dos EUA, que será celebrado em julho. foto Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que lidera uma maioria de centro-esquerda no Sejm, respondeu a Rose: “Os aliados devem respeitar-se mutuamente, não dar lições uns aos outros – pelo menos é assim que nós, aqui na Polónia, entendemos a parceria.” Rose respondeu: “Defenderei sempre o meu presidente sem hesitação, exceção ou desculpas.”

Fried, que foi embaixador na Polónia de 1997 a 2000, diz que os incidentes marcam um afastamento da forma tradicional de conduzir a diplomacia. O trabalho de um diplomata, explica à CNN, “é promover a agenda do presidente”.

“Mas isso não significa necessariamente defender o presidente de todos os ataques. Acaba por descobrir [...] como trabalhar dentro da política do país em que está, para promover a agenda do presidente, o que, às vezes, significa ignorar os ataques e concentrar-se na agenda”, adianta.

Fried elogia o trabalho de Rose até agora em Varsóvia, mas adverte: “Raramente se ganha uma luta pública no terreno de outra pessoa. [...] Se seguir o caminho de lutar no território de outra pessoa, vai perder.”

A administração Trump, contudo, parece ter gostado de provocar conflitos no território europeu, desde a repreensão do vice-presidente JD Vance aos aliados europeus em Munique há um ano até às frequentes explosões de Trump online. Fried, que também serviu como secretário de Estado adjunto para assuntos europeus e eurasiáticos durante a presidência de George W. Bush, diz que os embaixadores na Europa podem estar a seguir este exemplo mais beligerante.

“Eles estão a responder ao que acham que se espera deles. Infelizmente, essa é uma expectativa razoável”, diz. “Estão a lidar com uma Casa Branca muito sensível. Podem pensar que, se não responderem com firmeza, podem ser atacados por outra pessoa no mundo de Trump.”

Mas escolher que “ataques” ignorar pode trazer recompensas, contrapõe Fried, que lembra como José Luis Rodriguez Zapatero chegou ao poder em Espanha em 2004, após fazer uma campanha intensa contra a invasão dos EUA ao Iraque e acusar o então primeiro-ministro, José María Aznar, de ser um fantoche do presidente Bush.

Após a eleição, recorda Fried, Bush ligou a Zapatero para lhe dar os parabéns pela vitória. “Ele basicamente disse: ‘Ei, foi uma campanha – eu entendo. Mas mesmo que discordemos, temos de trabalhar juntos em várias coisas, e fico feliz em fazer isso’. Zapatero ficou surpreso. E foi ouvido a dizer: ‘O quê? Ele está a entrar em contato comigo depois de tudo o que eu disse?’”

Bush “sabia o que estava a fazer”, destaca Fried. “Um monte de problemas foi evitado porque Bush não se importou. Não levou isso para o lado pessoal. Ele estava de olho em objetivos maiores.”