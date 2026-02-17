"Já está a pagar um preço elevado": Europa tem de preparar-se para um aquecimento global de 3 ºC

Os eventos climáticos extremos têm-se tornado mais frequente na Europa. As fortes chuvas, intensificadas pelas alterações climáticas, mataram 134 pessoas no vale do rio Ahr, na Alemanha, em 2021, e 229 pessoas na região de Valência, em Espanha, em 2024. Na semana passada, Portugal foi atingido por uma série de tempestades sem precedentes que mataram pelo menos 16 pessoas e causaram prejuízos estimados em 775 milhões de euros

Proteger a Europa de eventos climáticos extremos é complicado mas é possível, afirma Maarten van Aalst, investigador e membro do conselho consultivo climático da União Europeia, que alerta para a necessidade de nos prepararmos para um aumento catastrófico de 3 °C na temperatura global.

Em declarações ao The Guardian, Maarten van Aalst afirma que o velho continente já está a "pagar um preço elevado" pela sua falta de preparação, mas que a adaptação a um futuro mais quente é, em parte, "uma questão de bom senso e de medidas simples". "É uma tarefa assustadora, mas ao mesmo tempo bastante viável. Não é um bicho de sete cabeças", disse Van Aalst, diretor-geral do Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos (KNMI) e membro do Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Alterações Climáticas (ESABCC).

Um novo relatório do ESABCC aconselha as autoridades a prepararem-se para que até 2100 o mundo esteja 2,8 a 3,3 °C mais quente do que os níveis pré-industriais. Um aumento tão drástico das temperaturas representaria o dobro do nível de aquecimento global que os líderes mundiais prometeram alcançar quando assinaram o Acordo de Paris em 2015. 

"Há 20 anos, diríamos que estes extremos seriam de facto um problema, mas principalmente em países mais pobres que não conseguiriam lidar com a situação. O que estamos a perceber agora é que a própria Europa está vulnerável, especialmente em relação a condições que não enfrentou no passado", observou Van Aalst. "Verificámos que o nosso nível de preparação não é assim tão bom. E temos muito trabalho a fazer para melhorar os nossos sistemas de alerta precoce."

"Os eventos climáticos extremos já estão a causar perdas severas em toda a Europa. O calor extremo, por si só, resultou em dezenas de milhares de mortes prematuras nos últimos anos, incluindo uma estimativa de 24.000 no verão de 2025. Os danos económicos nas infraestruturas e nos ativos físicos rondam os 45 mil milhões de euros por ano. Estes impactos crescentes sublinham que o reforço da adaptação não é opcional, mas essencial para proteger vidas, meios de subsistência e os alicerces económicos da Europa", avisa Maarten van Aalst.

"À medida que a Europa enfrenta impactos climáticos cada vez mais severos, incluindo o aumento da perda de vidas, danos económicos e prejuízos nos ecossistemas, o Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Alterações Climáticas (ECBCMC) apela à UE para que reforce urgentemente o seu quadro político para uma adaptação eficaz e coerente. A adaptação e a mitigação devem avançar em conjunto: embora a mitigação rápida e sustentada seja indispensável para limitar o aquecimento futuro, o reforço da adaptação é crucial para preparar-se para os inevitáveis ​​aumentos de temperatura e salvaguardar as prioridades estratégicas da Europa", lê-se no relatório.

O ESABCC recomenda que a União Europeia torne obrigatórias as avaliações dos riscos climáticos, incorpore a resiliência climática em todas as políticas e direcione mais recursos, incluindo de fontes privada, para medidas de proteção. O relatório não estima a dimensão dos investimentos necessários para manter a Europa segura.

"A adaptação vai além da política climática. Um quadro robusto de adaptação da UE é fundamental para enfrentar os riscos sistémicos que ameaçam a segurança dos serviços essenciais, da alimentação, da água e da energia, para proporcionar a estabilidade necessária para investir numa economia competitiva e inovadora e para proteger a saúde dos cidadãos e dos ecossistemas da UE", corrobora Laura Diaz Anadon, vice-presidente do Conselho Consultivo.

