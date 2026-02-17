"Já está a pagar um preço elevado": Europa tem de preparar-se para um aquecimento global de 3 ºC

Há 1h e 52min

Proteger a Europa de eventos climáticos extremos é complicado mas é possível, afirma Maarten van Aalst, investigador e membro do conselho consultivo climático da União Europeia, que alerta para a necessidade de nos prepararmos para um aumento catastrófico de 3 °C na temperatura global.

Em declarações ao The Guardian, Maarten van Aalst afirma que o velho continente já está a "pagar um preço elevado" pela sua falta de preparação, mas que a adaptação a um futuro mais quente é, em parte, "uma questão de bom senso e de medidas simples". "É uma tarefa assustadora, mas ao mesmo tempo bastante viável. Não é um bicho de sete cabeças", disse Van Aalst, diretor-geral do Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos (KNMI) e membro do Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Alterações Climáticas (ESABCC).

Um novo relatório do ESABCC aconselha as autoridades a prepararem-se para que até 2100 o mundo esteja 2,8 a 3,3 °C mais quente do que os níveis pré-industriais. Um aumento tão drástico das temperaturas representaria o dobro do nível de aquecimento global que os líderes mundiais prometeram alcançar quando assinaram o Acordo de Paris em 2015.

"Há 20 anos, diríamos que estes extremos seriam de facto um problema, mas principalmente em países mais pobres que não conseguiriam lidar com a situação. O que estamos a perceber agora é que a própria Europa está vulnerável, especialmente em relação a condições que não enfrentou no passado", observou Van Aalst. "Verificámos que o nosso nível de preparação não é assim tão bom. E temos muito trabalho a fazer para melhorar os nossos sistemas de alerta precoce."

"Os eventos climáticos extremos já estão a causar perdas severas em toda a Europa. O calor extremo, por si só, resultou em dezenas de milhares de mortes prematuras nos últimos anos, incluindo uma estimativa de 24.000 no verão de 2025. Os danos económicos nas infraestruturas e nos ativos físicos rondam os 45 mil milhões de euros por ano. Estes impactos crescentes sublinham que o reforço da adaptação não é opcional, mas essencial para proteger vidas, meios de subsistência e os alicerces económicos da Europa", avisa Maarten van Aalst.

Os eventos climáticos extremos têm-se tornado mais frequente na Europa. As fortes chuvas, intensificadas pelas alterações climáticas, mataram 134 pessoas no vale do rio Ahr, na Alemanha, em 2021, e 229 pessoas na região de Valência, em Espanha, em 2024. Em todo o continente, o calor do verão mata dezenas de milhares de pessoas todos os anos e, no ano passado, os incêndios florestais devastaram uma área recorde na Europa. Na semana passada, Portugal foi atingido por uma série de tempestades sem precedentes que mataram pelo menos 16 pessoas e causaram prejuízos estimados em 775 milhões de euros.

"À medida que a Europa enfrenta impactos climáticos cada vez mais severos, incluindo o aumento da perda de vidas, danos económicos e prejuízos nos ecossistemas, o Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Alterações Climáticas (ECBCMC) apela à UE para que reforce urgentemente o seu quadro político para uma adaptação eficaz e coerente. A adaptação e a mitigação devem avançar em conjunto: embora a mitigação rápida e sustentada seja indispensável para limitar o aquecimento futuro, o reforço da adaptação é crucial para preparar-se para os inevitáveis ​​aumentos de temperatura e salvaguardar as prioridades estratégicas da Europa", lê-se no relatório.

O ESABCC recomenda que a União Europeia torne obrigatórias as avaliações dos riscos climáticos, incorpore a resiliência climática em todas as políticas e direcione mais recursos, incluindo de fontes privada, para medidas de proteção. O relatório não estima a dimensão dos investimentos necessários para manter a Europa segura.

"A adaptação vai além da política climática. Um quadro robusto de adaptação da UE é fundamental para enfrentar os riscos sistémicos que ameaçam a segurança dos serviços essenciais, da alimentação, da água e da energia, para proporcionar a estabilidade necessária para investir numa economia competitiva e inovadora e para proteger a saúde dos cidadãos e dos ecossistemas da UE", corrobora Laura Diaz Anadon, vice-presidente do Conselho Consultivo.