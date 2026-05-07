Em direto: Friburgo 2-0 Braga (intervalo) - veja os golos e a expulsão

LIGA EUROPA || Braga tenta chegar pela segunda vez a uma final da Liga Europa. Venceu por 2-1 em casa na primeira mão e agora tenta na Alemanha tornar o sonho realidade. Mas está difícil: Dorgeles, jogador do Braga, foi expulso aos sete minutos e os alemães marcaram por duas vezes quando já estavam em vantagem numérica. Siga tudo aqui
» SIGA AQUI O RELATO MAISFUTEBOL
GOLOS
FRIBURGO: 1-0 por Kübler (19'); 2-0 por Manzambi (41)
BRAGA: nada a assinalar
VÍDEOS DOS GOLOS
1-0, Kübler (19')
Kubler empata a eliminatória 😤#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #SCFreiburg #SCBraga #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/ns5jRrzpro— sport tv (@sporttvportugal) May 7, 2026
2-0, Manzambi
Manzambi dá vantagem na eliminatória ao Freiburg 🥵#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #SCFreiburg #SCBraga #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/YntpLNEAAZ— sport tv (@sporttvportugal) May 7, 2026
EXPULSÃO DE DORGELES (7')
Os gverreiros ficam reduzidos a 10 após a expulsão de Dorgeles 🟥#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #SCFreiburg #SCBraga #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/XR2qi3XfQu— sport tv (@sporttvportugal) May 7, 2026
CARTÕES VERMELHOS
FRIBURGO: nada a assinalar
BRAGA: Dorgeles (7')
ONZE DO FRIBURGO
Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic
SUPLENTES
Müller (gr), Huth (gr), Jung, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Günter, Makengo, Ogbus, Steinmann, Tarnutzer
ONZE DO BRAGA
Hornicek; Vitor Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Víctor Gómez, João Moutinho, Gorby, Zalazar; Tiknaz, Pau Víctor, Dorgeles.
SUPLENTES
Tiago Sá (gr), Bellaarouch (gr), Leonardo Lelo, El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Ricardo Horta, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Jónatas Noro, Rodrigo Silva, Gabri Martínez, Luisinho