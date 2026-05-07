Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Em direto: Friburgo 2-0 Braga (intervalo) - veja os golos e a expulsão

CNN Portugal
Há 2h e 11min
Friburgo Freiburg Braga

LIGA EUROPA || Braga tenta chegar pela segunda vez a uma final da Liga Europa. Venceu por 2-1 em casa na primeira mão e agora tenta na Alemanha tornar o sonho realidade. Mas está difícil: Dorgeles, jogador do Braga, foi expulso aos sete minutos e os alemães marcaram por duas vezes quando já estavam em vantagem numérica. Siga tudo aqui

» SIGA AQUI O RELATO MAISFUTEBOL

GOLOS

FRIBURGO: 1-0 por Kübler (19'); 2-0 por Manzambi (41)
BRAGA: nada a assinalar

 

VÍDEOS DOS GOLOS

1-0, Kübler (19')

 

2-0, Manzambi

 

EXPULSÃO DE DORGELES (7')

 

CARTÕES VERMELHOS

FRIBURGO: nada a assinalar
BRAGA: Dorgeles (7')

 

 
ONZE DO FRIBURGO

Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic

SUPLENTES
Müller (gr), Huth (gr), Jung, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Günter, Makengo, Ogbus, Steinmann, Tarnutzer

 
ONZE DO BRAGA

Hornicek; Vitor Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Víctor Gómez, João Moutinho, Gorby, Zalazar; Tiknaz, Pau Víctor, Dorgeles.

SUPLENTES 
Tiago Sá (gr), Bellaarouch (gr), Leonardo Lelo, El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Ricardo Horta, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Jónatas Noro, Rodrigo Silva, Gabri Martínez, Luisinho

Temas: Europa League Liga Europa Friburgo Freiburg SC Braga Friburgo Sporting de Braga Sporting de Braga Braga
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

VÍDEO: João Félix assina hat-trick e Ronaldo marca em vitória sofrida do Al Nassr

Há 6 min

Real Madrid abre processos disciplinares e confirma Valverde com traumatismo cranioencefálico

Há 8 min

Liga Europa: as melhores imagens do Friburgo-Sp. Braga

Há 8 min

Liga Europa: as melhores imagens do Aston Villa-Nottingham Forest

Há 30 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Hoje às 06:54

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Hoje às 09:16

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Hoje às 14:25

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Hoje às 08:00

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

5 mai, 10:01

A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

Ontem às 18:25

Negócio do sangue animal: cães envolvidos em caso de maus-tratos são dadores de empresa que lucra 1,4 milhões por ano

Ontem às 21:45

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

Ontem às 13:08

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Ontem às 12:08

Hantavírus. Paciente transportado por avião das Canárias para os Países Baixos

Hoje às 09:04