Dois prémios do Euromilhões vêm para Portugal

Há duas apostas registadas em Portugal que ganharam o segundo e o terceiro prémios do Euromilhões desta sexta-feira.

De acordo com o site dos Jogos Santa Casa, houve dez apostadores que venceram o segundo prémio e cada um deles tem direito a 73.045,23 euros por ter acertado em cinco números e numa estrela na chave vencedora. Um desses apostadores está em Portugal.

Já os nove vencedores do terceiro prémio, entre quais um que está em Portugal, receberão 19.205,86 euros por terem acertado os cinco números.

O primeiro prémio saiu a um apostador em Espanha que vai receber o "jackpot" de mais de 54 milhões de euros por ter acertadado na chave composta pelos números 12, 22, 32, 36 e 48 e as estrelas 3 e 4.

Na próxima terça-feira, o "jackpot" volta ao valor inicial de 17 milhões de euros.