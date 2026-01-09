Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

Agência Lusa , AM
Há 1h e 6min
Mário Centeno (Lusa)

Mário Centeno vai candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu

O Ministério das Finanças anunciou que entregou, na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

“Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", refere um comunicado enviado pelo Ministério das Finanças.

O antigo governador do Banco de Portugal (BdP) Mário Centeno disse, na quinta-feira, ao Eco estar disponível para suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE, assegurando estar “motivado e qualificado” para o cargo.

O primeiro cargo a ficar vago no BCE será o de vice-presidente, quando o mandato de Luis de Guindos terminar em 31 de maio de 2026. Em seguida, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027 e a presidente, Christine Lagarde, em outubro desse ano.

Temas: Eurogrupo Banco Central Europeu Mário Centeno

