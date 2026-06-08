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Consultora de ex-secretário de Estado apresentou traficante para negócio de canábis

CNN Portugal
Há 2h e 23min
Eurico Castro Alves
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REVISTA DE IMPRENSA | Cláudio Rocha Júnior foi condenado em Portugal por tráfico de cocaína

A consultora de Eurico Castro Alves, ex-secretário de Estado da Saúde, apresentou um traficante acusado de ligações ao PCC – Primeiro Comando da Capital para um negócio de canábis, noticia o Público desta segunda-feira, 8 de junho.

Eurico Castro Alves foi também presidente do Infarmed e coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, recorda o jornal, lembrando assim a proximidade ao primeiro-ministro Luís Montenegro.

Em causa está a Wise Healthcare Solutions (WiseHS), consultora fundada por Castro Alves.

O Público explica que apresentou a sua cliente Sync Nature, sociedade portuguesa de canábis medicinal, à Wdealer – Serviços de Importação e Exportação, empresa controlada pelo brasileiro Cláudio Rocha Júnior.

O empresário Cláudio Rocha Júnior foi condenado em Portugal por tráfico de cocaína. Em abril de 2022 foi identificado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal do Brasil como membro do núcleo principal de uma alegada organização dedicada ao tráfico internacional de droga, branqueamento de capitais e remessa ilegal de divisas.

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Temas: Eurico Castro Alves Infarmed Droga Canábis
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