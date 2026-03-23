Taxas Euribor sobem a 6 e a 12 meses para máximos de mais de um ano

Agência Lusa , AM
Há 1h e 10min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

A Euribor a três meses também subiu, ao ser fixada em 2,129%

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses e nos dois prazos mais longos para máximos desde fevereiro de 2025 e outubro de 2024, respetivamente.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,129%, continuou abaixo das taxas a seis (2,468%) e a 12 meses (2,740%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,468%, mais 0,062 pontos do que na sexta-feira e um máximo desde fevereiro de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje, para 2,740%, mais 0,082 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde outubro de 2024.

A Euribor a três meses também subiu, ao ser fixada em 2,129%, mais 0,018 pontos.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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