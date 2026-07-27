Euribor desce a três, seis e 12 meses

Há 1h e 26min

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 9 e 10 de setembro, em Berlim

A Euribor desceu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses, depois de nos dois prazos mais longos ter subido na sexta-feira para máximos desde novembro e setembro de 2024.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que baixou para 2,454%, continuou abaixo das taxas a seis (2,707%) e a 12 meses (2,982%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, cedeu hoje, ao ser fixada em 2,707%, menos 0,016 pontos que na sexta-feira, quando subiu para um novo máximo desde novembro de 2024 (2,723%).

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,17% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor desceu hoje para 2,982%, menos 0,011 pontos que na sessão anterior, quando também avançou para um novo máximo desde setembro de 2024 (2,993%).

A Euribor a três meses também recuou hoje, ao ser fixada em 2,454%, menos 0,034 pontos que na sexta-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve na quinta-feira passada as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida das mesmas em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 9 e 10 de setembro, em Berlim.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três e a seis meses, mas desceu no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em junho subiu 0,113 pontos para 2,339% a três meses e 0,060 pontos percentuais para 2,596% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor baixou 0,006 para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.