Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 53min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira e no prazo mais curto para um novo máximo desde abril de 2025.

Com as alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,254%, continuou abaixo das taxas a seis (2,492%) e a 12 meses (2,778%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,492%, mais 0,020 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu esta segunda-feira, para 2,778%, mais 0,070 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou hoje, ao ser fixada em 2,254%, um novo máximo desde abril do ano passado e mais 0,020 pontos que na sexta-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em relação à média mensal da Euribor de abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

A 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Euribor Taxa Euribor Banco de Portugal Crédito à habitação

Relacionados

Taxa Euribor sobe a 3 meses para máximo de mais de um ano e cai a 6 e 12 meses
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

UGT responde a Montenegro e condena "ataques que apenas revelam a não aceitação da legítima diferença"

Há 28 min

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Há 1h e 53min

Oferta de casas para arrendamento cresce 23% apesar da incerteza no setor da habitação

Há 1h e 54min

Preço do petróleo sobe 3% após Trump considerar "inaceitável" resposta do Irão à proposta dos EUA

Há 2h e 35min
Mais Economia

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

Ontem às 22:00

Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Ontem às 09:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Hoje às 07:00

França confirma o primeiro caso de hantavírus no país

Hoje às 08:10

“Trump é um psicopata, narcisista impulsivo, estúpido e ignorante. O Irão pode ser o seu túmulo”

Ontem às 08:00

Conheça a Pompeia moderna enterrada sob toneladas de betão

Ontem às 12:00

É a primeira descoberta deste género: múmia egípcia desenterrada com texto literário no abdómen

Ontem às 15:00

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

Ontem às 18:00

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

9 mai, 16:52

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Hoje às 09:00

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

9 mai, 11:00