Prestação da casa sobe em abril nos contratos com Euribor a 3, 6 e 12 meses

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Simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um 'spread' (margem de lucro comercial) de 1%

A prestação da casa vai subir em abril para créditos com taxa variável a seis meses, três meses e 12 meses, segundo a Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um 'spread' (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, um contrato de crédito com indexante de Euribor a seis meses passa a pagar ao banco uma prestação de 658,75 euros, um aumento de 18,06 euros face à última revisão, de outubro de 2025.

Já no caso da Euribor a 12 meses, a prestação sobe para 679,02 euros, um aumento de 13,96 euros em relação à última revisão, em abril de 2025.

No caso dos contratos indexados à Euribor a três meses a subida é menor, de 4,80 euros, para 641,26 euros.

As Euribor subiram em todos os prazos, de 2,102% para 2,322% a seis meses, de 2,050% para 2,109% a três meses, e a 12 meses, de 2,398% para 2,565%.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

A Deco Proteste já tinha alertado, a 19 de março, para o impacto da subida das Euribor na prestação da casa, assinalando que vai ter efeitos "já no próximo mês", apesar da manutenção das taxas diretoras pelo Banco Central Europeu (BCE).

"Apesar de o Banco Central Europeu (BCE) ter optado por manter as taxas diretoras, adotando uma postura cautelosa face à incerteza económica decorrente da guerra no Médio Oriente, os mercados já estão a reagir ao aumento da inflação", apontou, na altura, a Deco Proteste.

A Deco Proteste regista que as taxas Euribor utilizadas como indexante na maioria dos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal "já inverteram a tendência de descida das últimas semanas e iniciaram a subida que se tem intensificado nos últimos dias".

A associação aponta que a Euribor a seis meses, indexante mais utilizado no crédito à habitação, já subiu quase 8,5% desde o início da guerra no Médio Oriente, enquanto na Euribor a 12 meses a subida foi de 14%.