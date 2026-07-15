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Novos máximos em mais de um ano: euribor sobe a 3 e a 6 meses

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 27min
Crise na habitação em Portugal (GettyImages)
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No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, para 2,916%

A Euribor subiu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses e nos dois prazos mais curtos para novos máximos desde março de 2025 e dezembro de 2024.

Com as alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,490%, continuou abaixo das taxas a seis (2,717%) e a 12 meses (2,916%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,717%, mais 0,063 pontos do que na terça-feira e um novo máximo desde dezembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,17% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, para 2,916%, mais 0,091 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu hoje, ao ser fixada em 2,490%, mais 0,038 pontos e um novo máximo desde março do ano passado.

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Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três e a seis meses, mas desceu no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em junho subiu 0,113 pontos para 2,339% a três meses e 0,060 pontos percentuais para 2,596% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor baixou 0,006 para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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