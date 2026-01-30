Euribor termina mês com média a cair nos 3 prazos

Taxa sobe a 3 e 6 meses e desce a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira a três e seis meses e desceu a 12 meses face a quinta-feira e termina janeiro com a média a cair nos três prazos.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que subiu para 2,031%, continuou abaixo das taxas a seis (2,158%) e a 12 meses (2,226%).

Em relação à média mensal da Euribor de janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,158%, mais 0,012 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor cedeu, para 2,226%, menos 0,002 pontos do que na sessão anterior.

A Euribor a três meses subiu hoje, ao ser fixada em 2,031%, mais 0,011 pontos do que na quinta-feira.

A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) realiza-se em 04 e 05 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

Na anterior reunião, em 18 de dezembro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes, em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

