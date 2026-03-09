Taxas Euribor começam a subir nas primeiras reações à guerra no Médio Oriente

Há 1h e 51min

Petróleo subiu e continua a subir, o que coloca no horizonte uma possível crise inflacionista

A taxa Euribor subiu esta a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira, no que pode ser um primeiro indicador de uma reação ao que se está a passar no Médio Oriente.

Apesar de ligeiras, as subidas registam-se nas três taxas, que avançam esta segunda-feira para 2,078%, continuou abaixo das taxas a seis (2,178%) e a 12 meses (2,367%).

A 27 de fevereiro, o dia anterior ao início da operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel, as taxas estavam nos seguintes valores: 2,222% a 12 meses, 2,128% a seis meses e 2,013 a três meses.

Este pode ser um primeiro indicador de que os mercados temem uma crise inflacionista. Como indica o Bank of America em declarações citadas pelo El País, "a história sugere que os aumentos marcados e persistentes do preço do crude podem desencadear ciclos inflacionários persistentes". Ainda que esse cenário não esteja, para já, em cima da mesa, a subida do barril de petróleo para lá dos 100 dólares "pode ser preocupante se se mantiver".

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu, ao ser fixada em 2,178%, mais 0,039 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,367%, mais 0,044 pontos.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu ao ser fixada em 2,078%, mais 0,029 pontos do que na sexta-feira.

Em 5 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.