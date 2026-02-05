Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses para máximo desde maio

Agência Lusa , AM
Há 48 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A taxa Euribor desceu esta quinta-feira a três e a 12 meses face a quarta-feira e subiu a seis meses para um máximo desde maio de 2025.

Com as alterações desta quinta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,020%, continuou abaixo das taxas a seis (2,172%) e a 12 meses (2,225%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,172%, mais 0,001 pontos do que na quarta-feira e um novo máximo desde maio do ano passado.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor desceu, para 2,225%, menos 0,009 pontos do que na sessão anterior.

A Euribor a três meses também baixou hoje, ao ser fixada em 2,020%, menos 0,020 pontos do que na quarta-feira.

Esta quinta-feira realiza-se a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, e os mercados antecipam que a instituição vai voltar a manter as taxas diretoras.

Na anterior reunião, em 18 de dezembro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes, em junho de 2024.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

