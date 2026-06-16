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Euribor a três meses atinge novo máximo desde março de 2025

Agência Lusa , MSM
Há 53 min
Casas (Getty Images)
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A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos créditos à habitação com taxa variável em Portugal, desceu

A Euribor voltou a subir a três meses para um novo máximo desde março de 2025, descendo a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira.

Com as alterações desta terça-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,408%, continuou abaixo das taxas a seis (2,592%) e a 12 meses (2,755%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou hoje, ao ser fixada em 2,592%, menos 0,014 pontos do que na véspera.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou hoje, para 2,755%, menos 0,041 pontos do que na segunda-feira.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses avançou hoje, ao ser fixada em 2,408%, mais 0,001 pontos e um novo máximo desde março de 2025.

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Como antecipado pelo mercado, na passada quinta-feira, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas de forma menos acentuada do que em abril.

A média mensal da Euribor em maio subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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