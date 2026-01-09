Taxa Euribor sobe a seis e 12 meses e desce a três meses

Agência Lusa
Ontem às 10:57
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira a seis e a 12 meses e desceu a três meses em relação a quinta-feira.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,019%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,116%) e 12 meses (2,251%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,116%, mais 0,002 pontos que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo a 12 meses, a taxa Euribor avançou de 2,247% para 2,251%.

Em sentido inverso, a Euribor a três meses desceu para 2,019%, menos 0,012 pontos do que na quinta-feira.

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

