JD Vance diz que "um louco tentou entrar à martelada" na sua casa. Serviços secretos tomaram conta do caso

5 jan, 18:29

Vice-presidente dos Estados Unidos e a família já não estavam no local

Uma pessoa foi detida e está a decorrer uma investigação na sequência de um incidente que causou danos materiais na residência do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, no Ohio, informaram as autoridades esta segunda-feira.

A família Vance não se encontrava no Ohio na altura do incidente, segundo os serviços secretos dos EUA e um porta-voz do vice-presidente.

Fotos de agências de notícias locais mostraram danos nas janelas da residência. Um porta-voz dos serviços secretos disse que um homem adulto, que não foi identificado, foi detido “por causar danos materiais, incluindo partir janelas no exterior de uma residência pessoal associada a” Vance.

O incidente ocorreu pouco depois da meia-noite e surge no meio de uma preocupação crescente com a violência política, na sequência do tiroteio fatal, em setembro, do ativista conservador Charlie Kirk e do assassínio da deputada estadual do Minnesota Melissa Hortman e do seu marido Mark, em junho.

“Agradeço os votos de melhoras de toda a gente por causa do ataque à nossa casa”, disse Vance numa publicação no X. "Tanto quanto sei, um louco tentou entrar à martelada nas janelas. Estou grato aos serviços secretos e à polícia de Cincinnati por terem respondido rapidamente. Nem sequer estávamos em casa, pois já tínhamos regressado a DC".

O áudio do scanner da polícia de Cincinnati captou o momento em que os serviços secretos telefonaram para comunicar um “possível arrombamento” na residência de Vance.

Momentos depois, o áudio do scanner revelou que as autoridades tinham colocado uma pessoa sob custódia.

“Os serviços secretos dos EUA estão a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e com o gabinete do procurador-geral dos EUA a análise das decisões de acusação”, referiu o porta-voz dos serviços secretos, Anthony Guglielmi.

As autoridades estão a investigar se um indivíduo tinha Vance ou a sua família como alvo, confirmou um agente federal à CNN esta segunda-feira. As autoridades não acreditam que a pessoa tenha entrado na casa do vice-presidente.