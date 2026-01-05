Trump quer que a indústria petrolífera dos EUA volte a prosperar na Venezuela. Não será fácil

5 jan, 07:33

Extrair mais petróleo da Venezuela exigiria a reconstrução da infraestrutura petrolífera devastada do país, o que custaria milhares de milhões de dólares

O Presidente Donald Trump afirmou que conta com as empresas norte-americanas para reconstruir a debilitada indústria petrolífera da Venezuela.

Mas as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, por mais tentadoras que pareçam, podem trazer mais riscos do que benefícios para as gigantes petrolíferas dos EUA, explicaram à CNN analistas do setor energético.

E o crude não está a atingir o tipo de preços que tornaria este tipo de investimento uma decisão fácil. Além disso, a refinação do tipo de crude venezuelano é, por si só, uma tarefa dispendiosa.

Seria um desafio difícil de vender num país politicamente estável, quanto mais num que atravessa uma crise política após a destituição do seu presidente autoritário.

“Tudo isto levanta mais perguntas do que respostas sobre a futura situação política na Venezuela, e isso vai ser a principal preocupação dos planeadores empresariais e do setor que queiram considerar as oportunidades existentes”, afirmou Clayton Seigle, investigador sénior do Programa de Segurança Energética e Alterações Climáticas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Vista da refinaria de El Palito, da petrolífera estatal venezuelana PDVSA, a partir do bairro de El Faro. Jesus Vargas/picture alliance/Getty Images

No sábado, forças especiais dos EUA realizaram uma operação de grande escala, capturando com sucesso o Presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, e transportando-os para Nova Iorque. Ambos foram acusados de conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e crimes relacionados com armas.

Trump afirmou que os Estados Unidos vão “governar” o país até que seja instalada uma liderança segura. Nesse mesmo dia, o Supremo Tribunal da Venezuela nomeou Delcy Rodríguez — que supervisiona a petrolífera estatal Petróleos de Venezuela, SA — como presidente interina.

Trump disse que as empresas petrolíferas vão permitir à Venezuela recuperar o seu potencial perdido como grande produtora mundial de petróleo.

“Vamos ter as nossas muito grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores em qualquer parte do mundo, a entrar, investir milhares de milhões de dólares, reparar a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera, e começar a gerar dinheiro para o país”, afirmou Trump.

A história conturbada dos EUA com o petróleo da Venezuela

Empresas petrolíferas estrangeiras operam na Venezuela há mais de um século. A proximidade com os Estados Unidos fez do país um parceiro estratégico fundamental para os interesses norte-americanos. E o seu petróleo barato e viscoso revelou-se a mistura perfeita para as empresas dos EUA, que construíram toda a sua infraestrutura de refinação a pensar no crude venezuelano.

Além disso, no início da década de 1990, a Venezuela introduziu um conjunto de novas políticas destinadas a incentivar ainda mais o investimento no setor petrolífero.

Mas quando o socialista Hugo Chávez tomou posse em 1999, assumiu o controlo direto da PDVSA e deixou a infraestrutura petrolífera do país degradar-se e entrar em colapso. Isso impediu as empresas petrolíferas de produzirem tanto crude quanto eram capazes, e a produção do país caiu mais de um terço ao longo do último quarto de século.

“Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, iniciativa e competência americanos, e o regime socialista roubou-a”, afirmou Trump no sábado.

A Chevron é a última empresa petrolífera norte-americana ainda presente no país — a operar de forma intermitente na última década, à medida que sanções dos EUA e uma série de autorizações permitiram à empresa manter algumas atividades. Cerca de um quarto do petróleo da Venezuela, produzido pela Chevron, é exportado para os Estados Unidos.

“A Chevron opera lá literalmente há 100 anos, já viu de tudo e manteve-se firme nos bons e nos maus momentos, o que lhe dá agora uma posição realmente vantajosa”, disse Seigle à CNN.

A presença da Chevron vai tornar difícil a concorrência de um novo operador ou de um regresso ao mercado, afirmou Michael Klare, investigador sénior visitante da American Arms Association. “Qualquer empresa que entre vai precisar de anos para duplicar essa capacidade.”

“Não se pode simplesmente entrar na Venezuela e bombear petróleo. É um processo extremamente difícil e complexo, no qual a Chevron, ao longo dos anos, se destacou, mas muito poucas empresas têm essa tecnologia disponível.”

Após os acontecimentos de sábado, um porta-voz da Chevron afirmou que a empresa vai “continuar a operar em total conformidade com todas as leis e regulamentos relevantes”.