Padre americano acusa Trump de "vaidade, insanidade e idolatria" por comparação com Jesus

Agência Lusa , AM
Há 44 min
Donald Trump (SHAWN THEW/EPA via Lusa)

James Martin diz que "blasfémia" foi mesmo a palavra mais utilizada por cristãos conservadores ao verem a polémica

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O padre jesuíta norte-americano James Martin, consultor do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, criticou o Presidente Donald Trump por partilhar uma imagem em que se apresentava como Jesus Cristo, considerando tratar-se de "vaidade", "insanidade" e "idolatria".

Em entrevista à agência Lusa, James Martin disse que "blasfémia" foi mesmo a palavra mais utilizada por cristãos conservadores ao verem a polémica imagem partilhada pelo chefe de Estado norte-americano. Contudo, considerou que "idolatria" é a palavra mais precisa para descrever toda a situação.

"O primeiro mandamento diz: 'Não terás outros deuses além de mim'. E isso inclui Donald Trump. Partilhar uma imagem de si mesmo como Jesus não é apenas vaidade - e insanidade -, mas também claramente idolatria. Não consigo imaginar nenhum cristão que não se sinta ofendido de alguma forma", afirmou.

Nas últimas semanas, Trump tem testado a lealdade da sua base cristã de apoiantes com uma série de provocações incomuns para um chefe de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na noite de domingo, Donald Trump atacou o Papa Leão XIV chamando-o de "fraco no combate ao crime e péssimo em política externa", após o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos ter condenado as ameaças do Presidente contra o povo do Irão.

Logo em seguida, o chefe de Estado norte-americano publicou uma imagem gerada por inteligência artificial, na qual se apresentava como um suposto Jesus Cristo a curar um homem acamado e com luz a emanar das mãos.

Uma onda de críticas foi rapidamente lançada contra o Presidente, que, diante da crescente reação negativa, inclusive dos seus próprios aliados, apagou a polémica imagem e alegou que acreditava estar a ser retratado como médico, e não como Cristo.

Analisando os ataques de Trump ao Papa, o padre James Martin observou que há um historial de anticatolicismo nos Estados Unidos e uma das suspeitas mais antigas é que essas reações surgem contra o alegado "poder estrangeiro" de Roma, num receio que se intrometa na política norte-americana.

Tendo isso em conta, o sacerdote jesuíta, que é também editor-chefe da revista católica "America" e autor de vários livros, não prevê violência física contra o Papa devido à retórica do chefe de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Contudo, consegue ver a possibilidade de alguns dos apoiantes de Donald Trump sentirem que têm agora "permissão não só para criticar o Papa, mas também para descartar o que ele diz como irrelevante".

Martin garante que há "muito carinho" nos Estados Unidos pelo Papa Leão XIV e diz que todos os católicos com quem conversou — progressistas ou mais conservadores — "ficaram horrorizados com os ataques pouco caridosos do Presidente".

O Papa Leão XIV afirmou recentemente que Deus ignora as orações dos líderes que fazem guerra e têm "as mãos cheias de sangue".

Essa declaração foi vista como uma crítica à administração de Donald Trump, uma vez que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, apelou ao povo norte-americano para rezar “todos os dias, de joelhos” por uma vitória militar no Médio Oriente “em nome de Jesus Cristo”.

Questionado pela Lusa sobre se está preocupado com o uso da religião e com as referências a Jesus e a Deus para fins políticos e militares por parte do atual Governo, o padre James Martin considerou que as “orações do secretário Hegseth parecem implicar não só que Deus está 'do lado americano', mas também que Deus está contra o 'outro lado'.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Eu concordo a 100% com o Papa. Deus é um Deus de paz. No seu ministério público, Jesus disse: 'Bem-aventurados os pacificadores', e não 'Bem-aventurados os belicistas'”. E, após a Ressurreição, disse aos seus seguidores assustados: 'A paz esteja convosco', e não 'A vingança é minha'. Não é preciso ser um estudioso da Bíblia para entender estas coisas", concluiu.

Esta não é a primeira vez que Trump irrita os católicos com imagens geradas por inteligência artificial.

No ano passado, na sequência da morte do Papa Francisco, Trump partilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que simulava ser ele próprio o Sumo Pontífice

Desta vez, porém, com os seus índices de aprovação em baixa e os republicanos preocupados com as eleições intercalares de novembro, as consequências políticas podem agora ser muito maiores.

Temas: Eua Trump Jesus Padre James Martin
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

EUA atacam nova embarcação no Pacífico e causam quatro mortos

Há 43 min

Padre americano acusa Trump de "vaidade, insanidade e idolatria" por comparação com Jesus

Há 44 min

Governo Trump quer anulação de condenações pelo ataque ao Capitólio

Há 51 min
04:27

Hegseth justifica a guerra contra o Irão com Deus. "Não é de admirar que o Papa se tenha insurgido"

Ontem às 22:58
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Universidade russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

13 abr, 18:17

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Ontem às 00:32

PODCAST | Fúria Épica

Há 1h e 14min

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00