Trump anuncia tarifas de 50% sobre bens do Canadá

Agência Lusa , JS
Há 33 min
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na Sala Leste da Casa Branca, quinta-feira, 16 de julho de 2026, em Washington. (Saul Loeb/Pool via AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Em causa estão automóveis, bebidas alcóolicas e laticínios dos Estados Unidos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, impôs esta segunda-feira tarifas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá, alegando que este país discriminou injustamente produtos exportados pelos Estados Unidos, nomeadamente automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios.

A medida foi avançada a jornalistas de media internacionais, incluindo a agência AP, por um responsável governamental norte-americano, sob anonimato, que justificou que o Canadá foi um dos únicos parceiros comerciais de Washington, além da China, que retaliou contra as tarifas anteriores de Trump e deve por isso ser responsabilizado.

A mesma fonte adiantou que Trump assinou três decretos para lançar as tarifas, ao abrigo de um artigo da Lei do Comércio de 1930.

As tarifas de 50% excluem os produtos energéticos, o potássio, o peixe e os minerais críticos, mas incluem os bens que estavam anteriormente protegidos de tarifas de importação pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Este pacto comercial de 2020 expirou recentemente e desencadeou uma nova série de negociações que se poderão prolongar até 2036.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Eua Trump Tarifas Tarifas Trump Tarifas EUA

Relacionados

Paulo Portas classifica plano de Trump para Ormuz como “absolutamente insano”

Trump chamou-lhes “animais” e “insurretos”. Agora, quase metade dos processos por ataques a agentes do ICE cai em tribunal

Enquanto Trump acusa a China de roubar dados dos eleitores, Xi Jinping apresenta Pequim como um líder tecnológico responsável
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump anuncia tarifas de 50% sobre bens do Canadá

Há 33 min

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Há 3h e 46min

Homem com material anti-ICE atirou objeto incendiário contra edifício em Nova Iorque

Ontem às 17:35
00:40

Coluna de fumo: homem atira objeto incendiário contra edifício em Nova Iorque

Ontem às 17:32
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Ontem às 07:48

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Ontem às 12:15

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

19 jul, 11:00

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

Apagão: consumidores portugueses levam elétrica espanhola a tribunal por danos "milionários"

Ontem às 07:00

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade

Ontem às 11:37

Não, não é a Gronelândia. Os movimentos de Rússia e China à volta deste arquipélago estão fazer soar os alarmes

19 jul, 22:00

Meloni anuncia que Portugal comprou três fragatas a Itália. Negócio foi revelado pela CNN em dezembro

Ontem às 13:57

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Há 3h e 46min