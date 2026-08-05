"Perigosamente baixo": EUA estão quase sem stock de um dos sistemas de mísseis mais importantes

Há 1h e 14min

O Center for Strategic and International Studies estima que os Estados Unidos dispunham de cerca de 2.200 mísseis Patriot (das duas variantes mais modernizadas da plataforma) e de 452 mísseis THAAD antes do início da guerra com o Irão

As Forças Armadas dos Estados Unidos esgotaram quase 80% dos seus interceptores de um importante sistema de defesa antimíssil, ao mesmo tempo que altos comandantes militares norte-americanos alertam que o stock de munições do Pentágono está "perigosamente baixo", segundo várias fontes familiarizadas com o assunto.

As reservas dos principais sistemas de defesa aérea foram particularmente reduzidas durante a guerra com o Irão. Os militares norte-americanos consumiram quase quatro quintos do inventário de mísseis THAAD em comparação com os números existentes antes da guerra e cerca de metade dos interceptores Patriot desde o início do conflito, segundo duas fontes familiarizadas com o mais recente relatório de inventário. A revelação sobre o baixo nível de reservas do THAAD nunca tinha sido divulgada.

O Center for Strategic and International Studies estima que os Estados Unidos dispunham de cerca de 2.200 mísseis Patriot (das duas variantes mais modernizadas da plataforma) e de 452 mísseis THAAD antes do início da guerra com o Irão.

Os aliados dos Estados Unidos na região do Golfo levantaram também novas preocupações sobre o impacto que a escassez de sistemas de defesa aérea poderá ter na sua capacidade para responder a uma eventual retaliação iraniana, caso o Presidente Donald Trump decida intensificar o conflito em curso.

Vários desses países dependem dos sistemas de defesa aérea norte-americanos e reconheceram que a redução das reservas poderá limitar a sua capacidade para intercetar ataques iranianos com mísseis e drones, sobretudo se forem alvo de represálias em resposta a uma escalada por parte dos Estados Unidos, afirmaram vários responsáveis.

A questão das reservas voltou a ser levantada antes da decisão do Presidente, no passado fim de semana, de cancelar novos ataques contra o Irão, marcando pelo menos a segunda vez, nas últimas semanas, em que os principais conselheiros militares de Trump manifestaram preocupações específicas quanto à diminuição do número de munições essenciais durante discussões sobre uma possível escalada do conflito com o Irão.

O Exército norte-americano utilizou também "praticamente todas" as suas armas de longo alcance, altamente precisas, de superfície-ar durante o conflito, segundo uma fonte familiarizada com os mais recentes relatórios internos do Pentágono. A Reuters foi a primeira a noticiar as preocupações específicas sobre as reservas norte-americanas de mísseis de precisão de longo alcance.

Ataques do fim de semana cancelados

Os recentes alertas sobre a escassez de munições — juntamente com outras informações apresentadas a Trump sobre os potenciais efeitos negativos de um ataque às infraestruturas críticas iranianas, incluindo instalações energéticas, e as preocupações manifestadas pelos países do Golfo — foram suficientes para convencer alguns dos conselheiros mais favoráveis a uma linha dura de que existiam razões para cancelar as operações previstas para o fim de semana, disseram as fontes.

Na sexta-feira, Trump planeava avançar com ataques de grande escala e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, recebeu a ordem final para prosseguir, segundo um alto responsável da administração.

No entanto, Trump decidiu recuar depois de conversar, no sábado, com aliados do Médio Oriente, que lhe transmitiram receios quanto a uma retaliação iraniana, em particular contra infraestruturas energéticas da região, segundo o mesmo responsável. Trump aceitou ouvir os aliados e também o Irão. Posteriormente, ordenou a Hegseth que suspendesse, para já, a operação, embora sem retirar definitivamente a hipótese de futuros ataques.

"As Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais poderosas do mundo e dispõem de tudo o que é necessário para atuar no momento e no local escolhidos pelo Presidente", afirmou o principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em declarações à CNN.

"Executámos com sucesso múltiplas operações em vários comandos militares, garantindo simultaneamente que os militares norte-americanos mantêm um vasto arsenal de capacidades para proteger o nosso povo e os nossos interesses", acrescentou.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse à CNN que as Forças Armadas dos Estados Unidos "têm munições, armamento e reservas mais do que suficientes para cumprir todos os objetivos estratégicos do Presidente Trump e muito mais".

"A Operação Epic Fury mostrou o que acontece quando alguém desafia os Estados Unidos. Ainda assim, o Presidente incentivou os nossos contratantes da Defesa a continuarem a produzir mais armamento fabricado nos Estados Unidos, o melhor do mundo", acrescentou Kelly.

O presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, também levantou a questão das reservas durante outra reunião na Casa Branca, no final do mês passado, em que foram discutidas opções militares para intensificar o conflito, como a CNN noticiou anteriormente. Nessa reunião, foi igualmente abordada a possibilidade de um elevado número de vítimas civis no Irão caso os Estados Unidos retomassem operações militares de grande escala, segundo outra pessoa familiarizada com o assunto.

No entanto, as preocupações persistentes relativamente às estimativas das reservas, reveladas à CNN, sublinham a gravidade da situação e levantam dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos para manter ataques prolongados contra o Irão.

A escassez de munições poderá também comprometer a capacidade dos militares norte-americanos para enfrentar um eventual conflito futuro com a China, a Rússia ou até a Coreia do Norte, disseram especialistas à CNN.

"Olho por olho nunca acabará com isto"

"A falta de interceptores significa que ataques convencionais podem ter um efeito contrário se drones suicidas começarem a passar em grande número", afirmou uma das fontes familiarizadas com a situação das reservas. "Olho por olho nunca acabará com isto."

Os mísseis de longo alcance mais utilizados durante a guerra com o Irão são os Army Tactical Missile Systems (ATACMS) e os Precision Strike Missiles (PrSM), indicaram as fontes.

As reservas norte-americanas de mísseis Tomahawk também continuam significativamente reduzidas, tendo sido utilizado perto de metade deste armamento durante a guerra, segundo uma das fontes.

A CNN noticiou, em abril, que os militares dos Estados Unidos já tinham utilizado quase 30% dos seus Tomahawk nas fases iniciais do conflito.

Na segunda-feira, Trump classificou os dirigentes iranianos como "inacreditavelmente traiçoeiros" nas redes sociais, depois de Teerão contrariar a sua afirmação de que as negociações seriam retomadas.

Mais tarde, insistiu que esta é "a última oportunidade" para o Irão assinar um acordo, mas acrescentou que não enfrenta qualquer limitação temporal nas negociações, uma vez que não procura a reeleição.

A fase inicial do conflito com o Irão, designada Operação Epic Fury, levou os militares norte-americanos a utilizar milhares de mísseis essenciais para ataques de precisão de longo alcance e para defesa contra ataques aéreos e de mísseis inimigos, segundo analistas e anteriores notícias da CNN.

Os carregadores aéreos da Força Aérea dos EUA preparam-se para carregar equipamento de apoio do Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude (THAAD) num C-17 Globemaster III, em outubro de 2024. Soldado Zeeshan Naeem/Forças Aéreas dos Estados Unidos na Região Central

Os analistas afirmam que a reposição das reservas destes mísseis é lenta. De acordo com o calendário de entregas previsto para o atual ano fiscal, o Pentágono recebe cerca de 15 novos Tomahawk e 20 novos mísseis Patriot por mês. O Center for Strategic and International Studies estima que serão necessários três ou mais anos para repor as reservas de THAAD aos níveis existentes antes da guerra com o Irão.

Nos últimos meses, o Departamento da Defesa acelerou os esforços para aumentar a produção de mísseis interceptores, incluindo dois contratos assinados esta semana para reforçar o fabrico de motores para Patriot e THAAD. Ainda assim, um porta-voz recusou responder sobre quando esta expansão produzirá resultados.

Os analistas consideram que poderão ser necessários vários anos para repor totalmente as reservas norte-americanas de munições de elevado desempenho, como os mísseis Patriot, devido ao tempo necessário para o seu fabrico.

Outras reservas de mísseis, como as do Precision Strike Missile e do Joint Air-to-Surface Standoff Missile, deverão recuperar mais rapidamente e regressar aos níveis anteriores à guerra entre meados e o final de 2027, segundo a análise do Center for Strategic and International Studies.

Davis Winkie, da CNN, contribuiu para este artigo.