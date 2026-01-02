Vários americanos detidos pela Venezuela num aumento da tensão entre os dois países

CNN , Kylie Atwood e Sean Lyngaas
2 jan, 08:00
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa durante uma marcha como parte do "Dia do Estudante Venezuelano" em Miraflores, em 21 de novembro, em Caracas, Venezuela (Jesus Vargas/Getty Images via CNN Newsource)

Administração Trump ainda não sabe o que estavam a fazer os norte-americanos naquele país, mas admitem que as detenções surgiram para criar vantagem

As forças de segurança venezuelanas detiveram pelo menos cinco americanos nos últimos meses, enquanto os EUA intensificavam uma campanha de pressão contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, confirmou à CNN um funcionário americano familiarizado com o assunto.

As circunstâncias de cada caso variam, e alguns podem ter estado envolvidos no contrabando de drogas, acrescentou o mesmo responsável. Autoridades americanas ainda estão a recolher informações sobre o que os americanos estavam a fazer na Venezuela e no momento da sua detenção.

Autoridades do governo Trump acreditam que o regime de Maduro está a deter os americanos para criar uma vantagem contra os EUA, disse aquela autoridade, já que a campanha de pressão contra o líder venezuelano - incluindo ataques dos EUA a barcos de drogas, um ataque da CIA a instalações portuárias venezuelanas e o recente bloqueio de petróleo - se intensificou nos últimos meses.

A tática reflete a da Rússia, aliada de longa data da Venezuela, que deteve vários americanos em solo russo nos últimos anos para usar como vantagem nas tensas relações de Moscovo com os EUA.

O The New York Times foi o primeiro a noticiar a detenção recente dos americanos.

O Departamento de Estado não respondeu a vários pedidos de comentários. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Os funcionários da administração Trump resistiram em dizer que estão ativamente à procura de uma mudança de regime na Venezuela, mas acusaram Maduro de ser ilegítimo e narcotraficante. A administração tem aumentado a pressão sobre Maduro, incluindo o “bloqueio” de navios petroleiros sancionados e outras táticas financeiras.

Em dezembro, o Departamento de Estado anunciou dois conjuntos de sanções contra membros da família de Maduro, visando três sobrinhos de Maduro, a sua cunhada e outros familiares.

Também em dezembro, os EUA realizaram o seu primeiro ataque a um alvo terrestre na Venezuela, atingindo uma instalação portuária num ataque com drones da CIA, informou a CNN.

"É claro que o status quo atual com o atual regime venezuelano é intolerável para os Estados Unidos", disse o secretário de Estado Marco Rubio durante uma conferência de imprensa em dezembro, quando questionado sobre os comentários do chefe de gabinete da Casa Branca de que Trump "quer continuar a explodir barcos até Maduro se render".

Questionado esta quinta-feira sobre o ataque às instalações portuárias venezuelanas, Maduro disse que "pode ser um assunto que discutiremos dentro de alguns dias" e procurou garantir que a Venezuela está segura.

"O que posso dizer é que o sistema de defesa nacional, que combina as forças militares e policiais populares, garantiu e continua a garantir a integridade territorial, a paz do país e o uso e gozo de todos os nossos territórios", reiterou Maduro durante uma entrevista com Ignacio Ramonet, gravada esta quarta-feira e transmitida já na quinta-feira pelo canal estatal VTV. "O nosso povo está seguro e em paz", sublinhou.

A Venezuela mantém centenas de pessoas como prisioneiros políticos, de acordo com ativistas de direitos humanos, alguns dos quais foram detidos após as eleições de 2024, nas quais Maduro reivindicou a vitória, mas que observadores independentes consideraram antidemocráticas.

Dezenas de pessoas foram libertadas de uma prisão venezuelana esta quinta-feira, informaram grupos de direitos humanos venezuelanos.

Nenhum deles é americano, de acordo com Alfredo Romero, chefe do grupo de direitos humanos Foro Penal.

