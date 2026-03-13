Diretor do FBI anuncia investigação por "terrorismo" sobre ataque a universidade na Virginia

Agência Lusa , AM
Há 49 min
Kash Patel (AP)

Atirador foi identificado por vários meios de comunicação americanos como Mohamed Bailor Jalloh

O FBI considera o ataque de quinta-feira com arma de fogo numa universidade da Virgínia "um ato de terrorismo", anunciou o diretor da polícia federal americana, Kash Patel, na rede social X.

"Um indivíduo armado abriu fogo na universidade Old Dominion, causando um morto e dois feridos", afirmou Kash Patel, um ataque em cujo autor foi morto.

Uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas por um atirador que abriu fogo antes de ser morto na Universidade Old Dominion em Norfolk (Virginia), no leste dos Estados Unidos, "um ato de terrorismo", segundo o FBI.  

A polícia da universidade, da cidade e os serviços de socorro "reagiram imediatamente", informou a instituição num comunicado, acrescentando que os feridos foram levados para um hospital local.  

"O atirador morreu graças a um grupo de estudantes corajosos que intervieram e o dominaram, ações que, combinadas com a reação rápida das forças de segurança, salvaram indiscutivelmente vidas", acrescentou.

O atirador foi identificado por vários meios de comunicação americanos como Mohamed Bailor Jalloh, 36 anos, um antigo membro da Guarda Nacional que tinha-se declarado culpado em 2016 de tentativa de apoio ao grupo Estado Islâmico (EI).

Condenado a 11 anos de prisão, tinha sido libertado em 2024, segundo as mesmas fontes.

As aulas na universidade Old Dominion foram canceladas.

Os tiroteios em escolas ou universidades são uma tragédia recorrente nos Estados Unidos, devido, em particular, à facilidade de acesso a armas de fogo.

Temas: Eua Mohamed Bailor Jalloh Kash Patel FBI

E.U.A.

Diretor do FBI anuncia investigação por "terrorismo" sobre ataque a universidade na Virginia

Há 49 min

Presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar Teerão

Há 1h e 17min

Mojtaba anuncia: "em nome do Clemente", a guerra é para continuar

Ontem às 22:00

Putin "é o maior vencedor" da guerra no Irão

Ontem às 13:23
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Ontem às 09:42

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

11 mar, 18:00

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

11 mar, 09:52

Morreu Mário Zambujal

Ontem às 11:16