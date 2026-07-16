MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Para restaurar o "mais alto padrão de masculinidade", militares norte-americanos com mais de 30 anos vão ser testados à testosterona

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 13min
Soldados americanos
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Esta medida faz parte da ‘batalha’ de Hegseth para restaurar o "mais alto padrão de masculinidade" no Exército dos EUA

Os Estados Unidos vão realizar testes para detetar deficiência de testosterona em militares com mais de 30 anos, para garantir que os soldados têm níveis adequados da hormona masculina, anunciou o secretário da Guerra norte-americano, Pete Hegseth.

Esta medida faz parte da ‘batalha’ de Hegseth para restaurar o "mais alto padrão de masculinidade" num Exército com novos requisitos físicos para evitar soldados "com excesso de peso" e "barbudos".

Num vídeo publicado na rede social X na quarta-feira, Hegseth sublinhou que, embora os Estados Unidos invistam consideravelmente em sistemas de armas e equipamentos, a "vantagem tática mais decisiva será sempre o combatente individual".

"Temos o sagrado dever de manter esta vantagem. Por isso, para cumprir este compromisso, estou a autorizar hoje (quarta-feira) um novo programa de rastreio da deficiência de testosterona para os nossos militares, garantindo que têm níveis adequados desta hormona para um desempenho máximo", anunciou.

Hegseth referiu que “está cientificamente comprovado que os níveis de testosterona diminuem naturalmente com a idade” e explicou que “os militares com 30 anos ou mais serão submetidos a testes anuais como parte da sua avaliação médica de rotina”, enquanto os restantes podem optar voluntariamente pelo exame.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Se o tratamento for recomendado, a terapia de reposição de testosterona é totalmente opcional. Esta iniciativa não visa melhorar artificialmente o desempenho, mas sim restaurar e otimizar as suas capacidades naturais, proteger a sua longevidade e garantir que têm a base biológica necessária para o combate”, esclareceu.

A testosterona é a principal hormona sexual masculina, sendo que níveis insuficientes no organismo podem provocar fadiga, perda de libido, diminuição da massa muscular e da densidade óssea, bem como alterações de humor, dificuldade de concentração e predisposição para a depressão e ansiedade.

Hegseth, antigo comentador da Fox News, restabeleceu o nome Departamento de Guerra, exigiu "padrões masculinos" para as Forças Armadas, criticou a presença de mulheres nas suas fileiras e revogou o acesso ao Pentágono à maioria dos correspondentes.

Segundo dados do Departamento do Trabalho, apenas 10 a 15% dos mais de um milhão de cidadãos norte-americanos classificadas como militares trabalham em funções de combate, sendo que a grande maioria desempenha funções de apoio logístico, administrativas, de saúde, construção ou reparação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: EUA Militares norte-americanos Testosterona
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Exclusivo: funcionários foram convidados a entregar os telemóveis na Casa Branca

Hoje às 00:18

ICE suspende maioria das operações stop após tiroteios fatais no Maine e no Texas

14 jul, 23:03

Homem morre atropelado por camião durante fuga aos agentes do ICE na Florida

14 jul, 22:21

Abuso sexual e difamação: E. Jean Carroll já recebeu indemnização de cinco milhões de Trump

14 jul, 17:00
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Ontem às 10:26

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

Nova descoberta levanta dúvidas sobre as obras na casa do ministro Luís Neves

14 jul, 23:02

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Ontem às 07:45

"Não falo com jornalistas". Os génios (e seus maus génios) da grande Argentina

Ontem às 07:00

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23