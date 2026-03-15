Têm entre 28 e os 38 anos: Pentágono divulga a identidade dos seis pilotos norte-americanos mortos na queda de avião no Iraque

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As mortes dos membros da tripulação elevam para 13 o número de militares norte-americanos mortos em ligação com a guerra com o Irão

Uma chefe de operações de esquadrão que tinha recentemente obtido as suas asas como piloto, um major responsável pela formação de voo de dezenas de pilotos e um jovem operador de reabastecimento lembrado pelo seu “sorriso de um milhão de dólares” estão entre os seis pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos mortos quando uma aeronave caiu no oeste do Iraque na quinta-feira, informou o Pentágono.

O Pentágono identificou os pilotos no sábado, enquanto o acidente continua sob investigação.

Os tripulantes são o major John A. Klinner, de 33 anos, de Auburn, Alabama; a capitã Ariana G. Savino, de 31 anos, de Covington, Washington; a sargento-técnica Ashley B. Pruitt, de 34 anos, de Bardstown, Kentucky; o capitão Seth R. Koval, de 38 anos, de Mooresville, Indiana; o capitão Curtis J. Angst, de 30 anos, de Wilmington, Ohio; e o sargento-técnico Tyler H. Simmons, de 28 anos, de Columbus, Ohio.

As mortes dos membros da tripulação elevam para 13 o número de militares norte-americanos mortos em ligação com a guerra com o Irão.

Klinner, Savino e Pruitt estavam destacados na 6.ª Ala de Reabastecimento Aéreo na Base Aérea de MacDill, em Tampa, Florida. Os três serviam no 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, uma unidade geograficamente separada baseada na Base Conjunta da Guarda Nacional Sumpter Smith, em Birmingham, Alabama.

“Eles não eram apenas pilotos excecionais. Eram os nossos vizinhos – os nossos concidadãos do Alabama. Que o seu serviço e o das suas famílias nunca sejam esquecidos”, disse a governadora do Alabama, Kay Ivey, no X.

Koval, Angst e Simmons estavam destacados na 121.ª Ala de Reabastecimento Aéreo na Base da Guarda Nacional Aérea de Rickenbacker, em Columbus, Ohio.

O governador de Ohio, Mike DeWine, disse que está de luto por todos os tripulantes juntamente com o resto do estado, incluindo aqueles que eram membros de elite da Guarda Nacional Aérea de Ohio.

Foram treinados para “transferir combustível de um avião para outro em pleno voo, e o seu trabalho era fundamental em missões de longa distância na defesa da nossa nação. Cada missão que realizaram envolvia riscos que estavam dispostos a assumir e a coragem de colocar a vida de outros acima da sua. Serviram com honra”, escreveu DeWine no X.

Os membros da tripulação estavam a bordo de um avião de reabastecimento da Força Aérea dos EUA KC-135 Stratotanker quando este caiu no oeste do Iraque na quinta-feira, informou o exército norte-americano, acrescentando que o incidente “não se deveu a fogo inimigo nem a fogo amigo”.

Uma declaração anterior dizia que duas aeronaves estiveram envolvidas num incidente sobre o oeste do Iraque enquanto operavam durante a Operação Epic Fury, o nome que o Pentágono deu à guerra com o Irão. A declaração acrescentava que a segunda aeronave aterrou em segurança.

O KC-135 permite que aeronaves reabasteçam no ar para permanecerem numa zona de combate durante mais tempo. Os aviões também podem ser configurados para transportar carga e doentes. A Força Aérea não disse que missão estavam a realizar as aeronaves envolvidas no incidente de quinta-feira.

Major John "Alex" Klinner

Klinner era “mais do que um militar”, deixando para trás a esposa, Libby Klinner, e os seus filhos pequenos – uma criança de 2 anos e gémeos de 7 meses –, segundo uma página GoFundMe criada para angariar fundos para apoiar a família após a sua morte.

“Era um marido dedicado, um pai amoroso e o tipo de pessoa que discretamente se oferecia para ajudar qualquer pessoa que precisasse. Personificava o que significa ser um líder servidor”, diz a campanha.

Klinner serviu como major na Força Aérea durante oito anos e tinha sido recentemente destacado, a 12 de março, para apoiar a Operação Epic Fury, segundo a página GoFundMe.

“Se a sua morte significa alguma coisa – se a morte de qualquer um deles significa alguma coisa – então, por favor, não desviem o olhar”, partilhou a sua tia Jean Marie Dillon numa publicação no Facebook. “O nome dele era major Alex Klinner, e ele importava.”

Klinner era chefe de padronização e avaliação do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, supervisionando a formação e a proficiência de voo de mais de 30 membros de tripulação aérea como piloto avaliador, segundo a Força Aérea. Foi destacado várias vezes ao longo da carreira, incluindo para apoiar operações na Europa e no Médio Oriente.

Licenciado pela Universidade de Auburn, Klinner foi comissionado através do programa ROTC da Força Aérea em 2017.

A universidade disse num comunicado que estava de luto pela sua morte.

“O seu compromisso em servir a nossa nação reflete a coragem, o caráter e o sentido de dever demonstrados por aqueles que escolhem uma vida de serviço”, disse a universidade, apresentando as suas “mais profundas condolências” à família.

Capitão Ariana G. Savino

Savino era uma “grande pessoa, uma futura líder sénior, mentora de jovens latinas e atual superestrela da Força Aérea” que morreu “a fazer o que amava”, disse o seu amigo Ernesto Nisperos numa publicação no Facebook.

Savino era sua mentoranda e uma “fonte de energia positiva”, disse. “Era daquelas pessoas que iluminavam qualquer sala em que entrassem. O sorriso dela não era apenas contagiante, era desarmante. Trazia energia, determinação e um compromisso implacável em tornar todos à sua volta melhores”, acrescentou Nisperos.

Savino servia como chefe de operações correntes do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, supervisionando o calendário diário de voos da unidade e coordenando a sua formação e missões, segundo a Força Aérea.

Foi comissionada em 2017 através do programa ROTC da Força Aérea na Central Washington University e inicialmente serviu como oficial de sistemas de combate antes de concluir a formação de piloto em 2025 e obter as suas asas como piloto de KC-135. Foi destacada para o Médio Oriente ao longo da carreira.

A senadora Patty Murray, de Washington, disse estar “de coração partido” com a morte de Savino e “profundamente grata pela sua coragem e sacrifício ao serviço do nosso país”.

Mulheres como Savino representam “o melhor absoluto do nosso estado e do nosso país”, acrescentando que a nação deve honrá-las “não apenas com palavras, mas apoiando as famílias que deixam para trás”.

Sargento Tyler H. Simmons

Simmons, de Columbus, Ohio, tinha um “sorriso de um milhão de dólares” que a família sabia que o levaria longe, incluindo ao emprego de sonho, disse a sua prima Tracy Peaks à afiliada da CNN WBNS.

Simmons jogou futebol americano e terminou o ensino secundário na Eastmoor Academy High School em 2015 e depois trabalhou na área da segurança antes de se tornar operador militar de reabastecimento, segundo a reportagem da WBNS.

Os seus pais lembram-se da hora exata em que oficiais fardados bateram à porta para lhes informar que o filho tinha morrido, contou a mãe, Cheryl Simmons, à WBNS entre lágrimas.

Tyler era o único filho do casal e a mãe tinha esperado em tempos que ele escolhesse um caminho diferente do militar, segundo a WBNS.

Mas a sua paixão pela aviação e por servir o país era clara, disse a mãe.

O presidente da câmara de Columbus, Andrew Ginther, apresentou as suas “mais profundas condolências” à família de Simmons depois de a sua “vida ter sido tirada demasiado cedo num acidente recente no Iraque”.

“Honramos a sua memória como um verdadeiro herói que serviu o nosso país com coragem e dedicação”, disse Ginther.

Sargento Ashley B. Pruitt

Pruitt servia como instrutora operadora de reabastecimento e chefe adjunta de operações de voo no 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, onde supervisionava a formação e a prontidão e instruía outros operadores de reabastecimento na mecânica precisa do reabastecimento em pleno voo, segundo a Força Aérea.

Entrou na Força Aérea em 2017 e progrediu de forma constante nas fileiras, assumindo responsabilidades de liderança no esquadrão e sendo destacada várias vezes para apoiar operações no Médio Oriente. Foi promovida a sargento-técnica em maio passado.

Pruitt, Klinner e Savino eram membros da Base Aérea de MacDill, na Florida, que disse estar “devastada” com a sua perda. Eram membros do 99.º Esquadrão de Reabastecimento Aéreo, segundo o comunicado do departamento.

“Perder um membro da família da Força Aérea é dolorosamente difícil, especialmente para aqueles que os conhecem como filho, filha, irmão, irmã, cônjuge, mãe ou pai”, disse o coronel da Força Aérea dos EUA Ed Szczepanik, comandante da 6.ª Ala de Reabastecimento Aéreo.

“As nossas comunidades sentem profundamente esta perda e a Equipa MacDill garantirá que os seus sacrifícios e serviço à nossa nação nunca serão esquecidos.”

Capitão Seth R. Koval

Koval serviu na Força Aérea durante 19 anos, tendo inicialmente ingressado como maquinista na guarda, segundo a Guarda Nacional de Ohio. Era responsável pela formação de pilotos em “operações globais de reabastecimento aéreo, evacuação aeromédica, carga e passageiros”, refere o comunicado.

A família de Koval disse que o seu “mundo ficou destruído” pela perda súbita do marido e pai que sonhava desde criança tornar-se piloto. Koval, disseram, usava o uniforme com propósito.

“O meu marido era muitas coisas — amoroso, generoso, bondoso, inteligente, dedicado, alguém que arranjava tudo, um verdadeiro homem do ar livre e altruísta”, escreveu a sua mulher, Heather Nicole, no Facebook. “Colocou sempre os outros antes de si próprio — até ao fim. Vou vê-lo no sorriso do nosso filho e levá-lo comigo em cada momento.”

Licenciou-se pela Purdue University, em Indiana, em 2011, obtendo um bacharelato em operações de aviação antes de se transferir para a Guarda Nacional Aérea de Ohio em 2017, segundo a guarda.

As suas condecorações incluíam a Medalha de Serviço Meritório, a Medalha do Ar e a Medalha de Conquista do Ar e do Espaço, segundo a guarda.

Capitão Curtis J. Angst

Angst obteve o licenciatura em engenharia aeroespacial na University of Cincinnati, segundo a Guarda Nacional de Ohio. Alistou-se na Guarda Nacional de Ohio em maio de 2015 como técnico de manutenção de veículos, segundo o comunicado.

Concluiu a formação de piloto em 2022 antes de obter a qualificação inicial como piloto em 2024, disse a guarda.

Era responsável por “operações globais de reabastecimento aéreo, evacuação aeromédica, carga e passageiros”, segundo a guarda. Angst foi destacado em 2015 e 2026 para apoiar as operações Spartan Shield e Epic Fury, disse a guarda.

As suas condecorações incluíam a Medalha de Louvor do Ar e do Espaço, a Medalha de Serviço de Defesa Nacional e o Prémio de Unidade Meritória, segundo a guarda.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

Haley Britzky, Brad Lendon e Amanda Watts, da CNN, contribuíram para esta reportagem.