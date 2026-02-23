Violência no México: o que fazer se ficar retido nas zonas afetadas

CNN , Lex Harvey
Há 39 min
Passageiros deixam o Aeroporto Internacional de Guadalajara em Tlaquepaque, Estado de Jalisco, México, a 22 de fevereiro de 2026. Ulises Ruiz/AFP/Getty Images

O governo dos EUA aconselha norte-americanos a permanecerem abrigados em vários estados do México, incluindo destinos turísticos como Jalisco e Quintana Roo, após uma onda de violência desencadeada pela morte do líder de cartel “El Mencho”. Apesar de os aeroportos estarem operacionais, há voos cancelados em Guadalajara e Puerto Vallarta. Saiba o que fazer se estiver nas áreas afetadas.

O governo dos Estados Unidos instou os norte-americanos em vários estados mexicanos, incluindo destinos turísticos populares como Jalisco, Baja California e Quintana Roo, a permanecerem abrigados, à medida que a violência eclodiu em todo o país após a morte do líder de cartel Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

Embora os aeroportos estejam a funcionar normalmente, alguns voos domésticos e internacionais foram cancelados nas cidades do oeste do México, Guadalajara e Puerto Vallarta.

O residente de Dallas Adryan Moorefield tinha previsto regressar a casa a partir de Puerto Vallarta no domingo, mas acordou com a notícia de que membros de grupos de crime organizado tinham incendiado autocarros, bloqueado estradas e entrado em confronto com as autoridades.

“Foi um choque completo, e quase parecia que estávamos numa realidade paralela”, afirmou Moorefield à CNN. “Já estivemos em PV antes e pensámos que este seria um destino óbvio para umas férias rápidas e tranquilas na praia.”

O turista norte-americano Jim Beck contou à CNN que saiu do hotel em Puerto Vallarta para tomar o pequeno-almoço no domingo e viu “táxis destruídos por explosões por toda a cidade, a bloquear as estradas”.

“De imediato, toda a gente começou a correr pela rua, a gritar, e disseram a todos para regressarem aos hotéis”, afirmou Beck.

Desde então, permanece fechado no hotel, à espera de orientações sobre quando poderá ser seguro sair.

Mari, outra turista que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome por razões de privacidade, disse que a sua jovem família tem permanecido no alojamento de férias, enquanto observa a agitação no exterior.

“Temos dois filhos pequenos e é realmente assustador”, afirmou. “Toda a baía estava coberta de fogo”, acrescentou. “Durante horas, houve uma enorme nuvem de fumo no ar. Não se conseguia ver nada do outro lado.”

Se se encontra atualmente nas áreas afetadas no México, eis o que deve fazer, de acordo com as orientações do Departamento de Estado dos EUA:

• Procure abrigo e minimize deslocações desnecessárias. Permaneça na sua residência ou hotel.
• Evite áreas onde haja atividade das forças de segurança.
• Mantenha-se atento ao que o rodeia.
• Acompanhe os meios de comunicação locais para atualizações.
• Siga as instruções das autoridades locais e, em caso de emergência, ligue 911.
• Evite multidões.
• Mantenha familiares e amigos informados sobre a sua localização e estado, através de telefone, mensagens e redes sociais.

Os portugueses a precisar de ajuda podem contactar a embaixada através do telefone: + (5255) 55207897 e dos emails (Embaixada): mexico@mne.pt e (Secção Consular): sconsular.mexico@mne.pt

Temas: Eua México El Mencho Violência no México

E.U.A.

Autocarros incendiados, estradas bloqueadas e confrontos com as autoridades. México em chamas após morte de líder do cartel

Ontem às 21:34

Líder de cartel mexicano Nemesio "El Mencho" Oseguera morre em operação federal

Ontem às 19:28

Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Ontem às 16:24

Serviços secretos matam homem que tentou invadir residência de Trump na Florida

Ontem às 14:34
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

21 fev, 19:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

21 fev, 16:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Usa inteligência artificial no trabalho? Há três coisas que deve saber para não ter problemas

21 fev, 18:00