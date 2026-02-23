Violência no México: o que fazer se ficar retido nas zonas afetadas

Há 39 min

O governo dos EUA aconselha norte-americanos a permanecerem abrigados em vários estados do México, incluindo destinos turísticos como Jalisco e Quintana Roo, após uma onda de violência desencadeada pela morte do líder de cartel “El Mencho”. Apesar de os aeroportos estarem operacionais, há voos cancelados em Guadalajara e Puerto Vallarta. Saiba o que fazer se estiver nas áreas afetadas.

O governo dos Estados Unidos instou os norte-americanos em vários estados mexicanos, incluindo destinos turísticos populares como Jalisco, Baja California e Quintana Roo, a permanecerem abrigados, à medida que a violência eclodiu em todo o país após a morte do líder de cartel Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

Embora os aeroportos estejam a funcionar normalmente, alguns voos domésticos e internacionais foram cancelados nas cidades do oeste do México, Guadalajara e Puerto Vallarta.

O residente de Dallas Adryan Moorefield tinha previsto regressar a casa a partir de Puerto Vallarta no domingo, mas acordou com a notícia de que membros de grupos de crime organizado tinham incendiado autocarros, bloqueado estradas e entrado em confronto com as autoridades.

“Foi um choque completo, e quase parecia que estávamos numa realidade paralela”, afirmou Moorefield à CNN. “Já estivemos em PV antes e pensámos que este seria um destino óbvio para umas férias rápidas e tranquilas na praia.”

O turista norte-americano Jim Beck contou à CNN que saiu do hotel em Puerto Vallarta para tomar o pequeno-almoço no domingo e viu “táxis destruídos por explosões por toda a cidade, a bloquear as estradas”.

“De imediato, toda a gente começou a correr pela rua, a gritar, e disseram a todos para regressarem aos hotéis”, afirmou Beck.

Desde então, permanece fechado no hotel, à espera de orientações sobre quando poderá ser seguro sair.

Mari, outra turista que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome por razões de privacidade, disse que a sua jovem família tem permanecido no alojamento de férias, enquanto observa a agitação no exterior.

“Temos dois filhos pequenos e é realmente assustador”, afirmou. “Toda a baía estava coberta de fogo”, acrescentou. “Durante horas, houve uma enorme nuvem de fumo no ar. Não se conseguia ver nada do outro lado.”

Se se encontra atualmente nas áreas afetadas no México, eis o que deve fazer, de acordo com as orientações do Departamento de Estado dos EUA:

• Procure abrigo e minimize deslocações desnecessárias. Permaneça na sua residência ou hotel.

• Evite áreas onde haja atividade das forças de segurança.

• Mantenha-se atento ao que o rodeia.

• Acompanhe os meios de comunicação locais para atualizações.

• Siga as instruções das autoridades locais e, em caso de emergência, ligue 911.

• Evite multidões.

• Mantenha familiares e amigos informados sobre a sua localização e estado, através de telefone, mensagens e redes sociais.

Os portugueses a precisar de ajuda podem contactar a embaixada através do telefone: + (5255) 55207897 e dos emails (Embaixada): mexico@mne.pt e (Secção Consular): sconsular.mexico@mne.pt