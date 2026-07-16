EUA dizem que não vão impedir regresso de Maria Corina Machado à Venezuela

Há 1h e 53min

Corina Machado encontra-se no exílio desde dezembro, quando deixou o país para receber o Prémio Nobel da Paz

Os Estados Unidos declararam que não colocam obstáculos ao regresso da líder da oposição Maria Corina Machado à Venezuela, mas que é necessário que estejam reunidas as condições necessárias.

"Não vamos impedir Maria Corina Machado de regressar", assegurou na quarta-feira o responsável norte-americano encarregado da América Latina Luis Mendez.

"Penso, no entanto, que ainda há trabalho a fazer no que diz respeito à Venezuela, para que, quando regressar, ela não seja detida", acrescentou perante uma subcomissão da Câmara dos Representantes dedicada à América Latina.

Maria Corina Machado encontra-se no exílio desde dezembro, quando deixou o país para receber o Prémio Nobel da Paz.

Na sequência dos sismos de 24 de junho, tentou regressar ao país sem sucesso e acusou o Governo venezuelano de a impedir de o fazer.

Questionado sobre se o Governo norte-americano tinha pressionado a presidente interina venezuelana, Delcy Rodriguez, para que a líder da oposição pudesse regressar, Mendez respondeu: "Sim, deixámos isso bem claro às autoridades interinas".

"É preciso organizar eleições na Venezuela", acrescentou.

Delcy Rodriguez assumiu o poder após a captura do líder de esquerda Nicolás Maduro durante uma operação militar norte-americana em janeiro. Rodriguéz governa sob pressão de Washington, que afirma estar no comando do país petrolífero.