Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

Há 1h e 33min

O tráfico de gado é lucrativo por si só, mas este fenómeno também permite aos grupos criminosos branquear dinheiro através do gado contrabandeado e controlar territórios através do desmatamento da selva, a fim de abrir espaço para enormes explorações pecuárias

Quando o Departamento de Agricultura dos EUA relatou na semana passada que detetou um caso de mosca-da-berne do Novo Mundo num bezerro no estado do Texas, o ecologista Jeremy Radachowsky não ficou surpreendido.

Diretor da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem para a Mesoamérica e o Caribe Ocidental, Radachowsky já havia alertado há tempos sobre o ressurgimento da mosca-da-berne: uma espécie com um ciclo de vida que parece o enredo da saga de filmes "Alien".

As moscas-da-berne incubam exclusivamente em feridas ou orifícios de animais de sangue quente, como vacas, cães, cavalos e seres humanos. O parasita havia sido erradicado na América do Norte e Central por meio de um programa multimilionário de esterilização de moscas, que teve décadas de duração e que foi liderado pelos Estados Unidos.

No entanto, Radachowsky e outros investigadores têm vindo a alertar há anos que o contrabando ilegal de gado acelerou o retorno da mosca-da-berne ao seu território cedido na América Central. Desde então, espalhou-se para o norte, chegando ao México, ao Texas e, mais recentemente, ao Novo México.

Gado pasta na Reserva da Biosfera Maia, na Guatemala, uma área protegida onde, por lei, não deveriam estar. foto Sociedade de Conservação da Vida Selvagem

O tráfico de gado é um problema antigo na América Central, onde grupos do crime organizado contrabandeiam animais, alguns dos quais portadores da mosca-varejeira, através das fronteiras sem exames sanitários adequados, de acordo com um relatório de 2022 do think tank InSight Crime.

O relatório salienta que o tráfico de gado é lucrativo por si só, mas que este fenómeno também permite aos grupos criminosos branquear dinheiro através do gado contrabandeado e controlar territórios através do desmatamento da selva, a fim de abrir espaço para enormes explorações pecuárias.

A chegada de gado e dos seus traficantes às florestas da América Central teve consequências graves, diz Radachowsky, incluindo o recuo da cobertura arbórea, o aumento da violência e a propagação de novas doenças.

A criação de gado geralmente causa desmatamento, como pode ser visto aqui na Guatemala. foto Sociedade de Conservação da Vida Selvagem

“Cada vaca que é transportada ilegalmente tem o potencial de transportar a larva da mosca-da-carne e outras doenças”, refere Radachowsky. “Algo que também é realmente assustador é que temos a gripe aviária transmitida pelo gado e a tuberculose.”

O USDA e o Ministério da Agricultura do México anunciaram novas iniciativas de criação e libertação de moscas esterilizadas para impedir a propagação da larva-da-carne. A última vez que a larva-da-carne se infiltrou no Texas, na década de 1970, o surto causou perdas de gado no valor de centenas de milhões de dólares.

Radachowsky adverte contudo que, a menos que a larva-da-carne seja travada na origem, o problema irá persistir.

“Aquilo de que realmente precisamos é que os governos dos Estados Unidos, do México e dos países da América Central se unam e tomem medidas significativas em áreas nas quais só eles podem atuar, a fim de acabar com esta atividade ilícita”, sublinha.

Até lá, a mosca-da-carne ameaça causar prejuízos de milhares de milhões de dólares à indústria da carne bovina no sudoeste dos Estados Unidos.

Jogo de culpas

O Comissário de Agricultura do Texas, Sid Miller, tem criticado a resposta dos EUA à mosca-da-carne, exigindo que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) comece a utilizar o Sistema de Supressão de Adultos da Mosca-da-Carne (SWASS), um tipo de pesticida e isco, para além da libertação de moscas esterilizadas.

“Há mais de um ano que tenho vindo a pressionar o USDA para que volte a utilizar o SWASS no combate”, destacou Miller numa declaração oficial em meados de junho, adiantando que forneceu à secretária da Agricultura, Brooke Rollins, informações sobre esta técnica “em três ocasiões distintas, porque sabemos que esta ferramenta funciona”.

Na mesma semana, Miller chegou mesmo a fazer um apelo pessoal para que o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenasse ao USDA que implementasse a ferramenta de controlo de pragas.

O USDA rejeitou as alegações de Miller, com a taskforce do Departamento contra a mosca-da-carne a escrever nas redes sociais que o SWASS utiliza produtos químicos cancerígenos e “também atrairia e mataria as moscas estéreis que estamos a utilizar”. Numa conferência de imprensa no passado dia 8 de junho, o subsecretário do USDA, Scott Hutchins, afirmou que a técnica é problemática do ponto de vista ambiental e “já não é realmente viável de utilizar”.

Há culpa para dar e vender. Rollins criticou o governo mexicano por não reprimir “o tráfico dos cartéis e a imigração, permitindo que a praga se espalhasse rapidamente pelo sul do México”.

O gabinete da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, recusou-se a comentar quando contactado pela CNN.

Embora os especialistas tenham sugerido que uma recente onda de migração através do Estreito de Darién, a sul do Panamá, possa ter incluído animais portadores da larva-da-carne, não se trata de uma doença que possa ser transmitida de pessoa para pessoa.

O USDA fechou os portos da fronteira sul ao gado proveniente do México em julho de 2025 para impedir a transmissão. Rollins atribuiu ao controverso encerramento o mérito de ter impedido que a larva-da-carne atravessasse a fronteira mais cedo.

“Não concordamos com esta medida”, afirmou Sheinbaum quando o encerramento foi anunciado. “O governo mexicano tem vindo a trabalhar em todas as frentes desde o primeiro momento em que fomos alertados para a larva-da-carne.”

Pouco depois de os EUA terem descoberto os seus primeiros casos de larva-da-carne, o México fechou a sua fronteira ao gado americano.

Um técnico espalha moscas da larva-parafuso esterilizadas para a sua libertação, no âmbito da luta do governo mexicano para travar a propagação da larva-parafuso do Novo Mundo, que representa uma ameaça para o gado e levou os EUA a suspender as importações de gado do México; imagem captada em Metapa de Domínguez, México, a 17 de outubro de 2025. foto Fernando Llano/AP/Arquivo

A pedido dos criadores de gado, o México realizou inúmeras operações de infiltração e rusgas na fronteira sul para travar o fluxo de gado ilegal. Mas a larva-da-carne continuou a sua marcha para o norte.

Sheinbaum reconheceu aos jornalistas no ano passado que “por vezes é difícil controlar a passagem de gado proveniente da América Central para o nosso país”.

Enquanto isso, os agricultores mexicanos têm estado a lutar contra a mosca-da-berne. Em setembro de 2025, um agricultor em Chiapas, perto da fronteira com a Guatemala, lamentou a dificuldade de proteger os seus bezerros da praga.

"Eles apanham os vermes dois ou três dias após o nascimento, e isso complica as coisas porque temos de vir e continuar a tratá-los", refere Fidel Gutiérrez, que contou à CNN que perdeu uma vaca para a mosca-da-berne no verão anterior, com um custo de cerca de 1.000 euros para a sua pequena fazenda.

Não só vacas

A mosca-da-carne já foi o pesadelo dos criadores de gado em todo o sul e sudoeste dos Estados Unidos. Ganhou o seu nome científico, Cochliomyia hominivorax — que em latim significa «devoradora de homens» — quando Charles Coquerel, um cirurgião naval francês, encontrou um espécimen na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, onde as moscas costumavam depositar centenas de ovos no nariz de prisioneiros desprevenidos.

“Infelizmente, a ciência encontra-se quase impotente para travar estas terríveis devastações”, lamentou Coquerel no seu relatório original.

Um século mais tarde, a queixa de Coquerel encontrou uma resposta. Os entomologistas americanos Edward F. Knipling e Raymond Bushland descobriram que bombardear as pupas da mosca-da-carne do Novo Mundo com raios gama tornaria os machos estéreis. Os dois teorizaram que inundar a natureza com as moscas irradiadas e impotentes poderia extinguir a espécie por completo.

Após algumas experiências na Flórida, uma experiência na ilha caribenha de Curaçao, em 1954, conseguiu erradicar a mosca-da-carne em sete semanas. Lançamentos sucessivos de moscas estéreis pelo USDA em todo o território dos Estados Unidos ao longo da década seguinte conseguiram, inicialmente, erradicar a mosca-da-carne nos EUA em 1966. O México e outros países da América Latina juntaram-se à guerra contra a mosca-da-carne pouco tempo depois, tendo o México eliminado a praga em 1991. Em 2006, a mosca-da-carne foi erradicada do Panamá.

Uma mosca adulta da espécie Psilocybe (mosca-varejeira do Novo Mundo), vista nesta foto sem data. foto Denise Bonilla/Departamento de Agricultura dos EUA/AP/Arquivo

No entanto, a mosca começou a reaparecer em 2023, provavelmente ressurgindo no Panamá entre animais durante uma onda migratória para norte.

“Quando a mosca-da-carne atravessou o Estreito de Darien”, recorda Radachowsky, referindo-se a um trecho de 106 quilómetros de selva sem estradas entre a Colômbia e o Panamá, “ela avançou de forma relativamente lenta pelo Panamá e depois seguiu para a Costa Rica”.

Então, em 2024, Radachowsky reparou em algo assustador: a larva-parafuso, que pode percorrer entre 10 e 20 km se as condições forem favoráveis, estava a avançar a um ritmo muito mais rápido.

“Quando chegou à Nicarágua, começou a espalhar-se muito, muito rapidamente pelo resto da América Central”, diz ele. “Percorreu talvez mais de mil quilómetros em dois meses.”

Radachowsky e outros ecologistas analisaram um mapa dos locais onde a mosca-da-carne tinha aparecido e perceberam que a espécie estava a viajar na carne de gado traficado ilegalmente: os casos de transmissão correspondiam ao percurso de rotas de tráfico já conhecidas.

Não é apenas o gado que leva a mosca para norte. No início do mês, o USDA afirmou que um cão do sul do Novo México se tornou o primeiro caso confirmado de larva de mosca-da-carne no estado. Andrés Lira, um ecologista mexicano que estuda a larva de mosca-da-carne há anos, afirma que os cães são um dos principais fatores de propagação.

“Se olharmos para os números atuais, em primeiro lugar está o gado, em segundo lugar estão os canídeos”, refere Lira. “Atualmente, a prevalência é muito elevada nos cães.”

Lira observa que a presença da mosca-da-carne entre os cães é agravada pelos serviços limitados de controlo animal no México e noutras partes da América Latina.

“Estes animais de companhia de quem não cuidamos devidamente estão provavelmente a propagar a doença muito mais do que imaginamos”, sublinha.

Quanto às soluções, Lira mostra-se cético quanto à possibilidade de a mosca-da-carne ser totalmente erradicada na América do Sul, mesmo com um programa de esterilização em larga escala. Afinal, é nativa deste hemisfério. Os agricultores sul-americanos aprenderam a lidar com os efeitos da mosca-da-carne no seu gado.

“Estamos a falar de um território imenso”, diz Lira. “A mosca é nativa. A minha impressão é que teremos de aprender a conviver com isto.”

Atualmente na Alemanha com uma bolsa de estudo, Lira refere que já recebeu chamadas de reguladores alimentares europeus para elaborar um plano de combate, caso a mosca atravesse o Atlântico.

“Eles veem o que está a acontecer nas Américas e estão realmente preocupados.”

Jen Christensen, Valeria Leon e Rocio Muñoz Ledo, da CNN, contribuíram para esta reportagem.