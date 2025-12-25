Jimmy Kimmel diz que 2025 “foi muito bom” nos EUA “do ponto de vista do fascismo”

Agência Lusa , TP
25 dez 2025, 21:35
Jimmy Kimmel (AP)

Escolhido pelo Channel 4 para a tradicional mensagem de Natal alternativa ao monarca, o humorista norte-americano Jimmy Kimmel aproveitou o espaço televisivo para falar do que descreve como um clima de “tirania” nos Estados Unidos e para recordar a suspensão temporária do seu programa, deixando um aviso aos britânicos: "Acontece tudo muito rápido"

O humorista norte-americano Jimmy Kimmel, cujo programa televisivo esteve temporariamente suspenso em setembro, afirmou na televisão britânica que 2025 foi “um ano muito bom” nos Estados Unidos “do ponto de vista do fascismo”.

O Channel 4 difunde todos os anos desde 1993 um discurso de Natal alternativo ao que é proferido pelo monarca britânico.

Este ano, a escolha do canal recaiu sobre Jimmy Kimmel, estrela dos ‘late night shows’ nos EUA (programas de entretenimento de fim de noite), e que teve o seu programa suspenso em setembro, depois de ter acusado a direita norte-americana de explorar politicamente o assassinato do influenciador apoiante do presidente Donald Trump, Charlie Kirk.

“Honestamente, penso que não sei nada do que se passa convosco. Em contrapartida, sei o que se passa connosco, e posso dizer-vos que, do ponto de vista do fascismo, foi um ano muito bom”, declarou o humorista na abertura da sua alocução televisiva.

“A tirania prospera aqui”, acrescentou, antes de entrar em detalhes sobre a sua suspensão.

Depois da polémica e das acusações de censura, voltou finalmente ao estúdio de gravação, uma semana após a suspensão.

“O facto de um Governo remeter os seus detratores ao silêncio é qualquer coisa que acontece em países como a Rússia, a Coreia do Norte e em Los Angeles, mas não no Reino Unido”, ironizou Kimmel, antes de deixar um aviso aos britânicos: “Acontece tudo muito rápido”.

Mas o presidente americano, que o humorista batizou de “rei Donnie VIII”, numa alusão ao britânico Henrique VIII, “perdeu”, garantiu Kimmel, numa referência ao facto de a emissão do seu programa “Jimmy Kimmel Live!” ter sido prolongada até meados de 2027.

Kimmel apelou ainda aos britânicos para que não abandonem os americanos: “Atravessamos um período difícil neste momento, mas vamos sair dele”, acrescentou.

Nomes como o comediante britânico Stephen Fry (2023) e o denunciante americano Edward Snowden (2013) fazem parte da lista de personalidades que já proferiram uma mensagem de Natal alternativa no Channel 4.

Temas: EUA Jimmy Kimmel Fascismo Donald Trump

