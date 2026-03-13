Trump subestimou o fecho do Estreito de Ormuz como retaliação do Irão

Há 36 min

Altos funcionários da administração Trump reconheceram aos legisladores, durante reuniões confidenciais, que não planeavam a possibilidade de o Irão fechar o estreito em resposta aos ataques

Enquanto planeavam os ataques militares ao Irão, o Pentágono e o Conselho de Segurança Nacional norte-americano subestimaram de forma significativa a intenção do regime iraniano de fechar o Estreito de Ormuz, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto.

A equipa de segurança nacional do presidente Donald Trump não levou em conta todas as consequências potenciais, descritas por alguns funcionários como o pior cenário possível que o governo agora enfrenta, disseram as mesmas fontes.

Embora funcionários importantes dos Departamentos de Energia e Tesouro estivessem presentes em algumas das reuniões oficiais de planeamento da operação antes de ela começar, as análises e previsões da agência, que seriam elementos essenciais do processo de tomada de decisão em governos anteriores, foram considerações secundárias, segundo as mesmas fontes.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário de Energia, Chris Wright, foram figuras-chave ao longo das fases de planeamento e execução do conflito, reconheceram as mesmas fontes. Mas a preferência de Trump por se apoiar num círculo restrito de conselheiros próximos nas suas decisões de segurança nacional teve o efeito de marginalizar o debate interagências sobre as potenciais consequências económicas caso o Irão respondesse aos ataques dos EUA e de Israel com o encerramento do estreito.

Agora podem decorrer semanas até que os esforços do governo para aliviar as consequências económicas cada vez mais intensas surtam efeito, disseram responsáveis na quinta-feira, incluindo escoltas navais de alto risco para petroleiros que atravessam o estreito, que o Pentágono acredita serem atualmente muito perigosas para serem realizadas. Enquanto isso, o presidente continuou a minimizar a turbulência nos mercados de energia.

A realidade no estreito deixou os homólogos diplomáticos, ex-funcionários económicos e energéticos dos EUA e executivos da indústria que falaram com a CNN num estado de confusão e descrença.

“O planeamento para prevenir este cenário específico — por mais impossível que pareça há muito tempo — tem sido um princípio fundamental da política de segurança nacional dos EUA há décadas”, afirmou um ex-funcionário norte-americano que serviu nas administrações republicana e democrata. “Estou perplexo.”

Os executivos da indústria naval têm feito pedidos regulares à Marinha dos EUA para escoltas militares, mas todos foram rejeitados. Em reuniões regulares com participantes da indústria na região, oficiais militares dos EUA têm deixado claro repetidamente que não receberam ordens para iniciar qualquer operação de escolta e que os riscos para os ativos dos EUA continuam extremamente elevados, de acordo com dois executivos com conhecimento do assunto.

Bessent disse a Wilfred Frost, da Sky News, na quinta-feira, que essas escoltas começariam “assim que fosse militarmente possível”.

“Isso sempre esteve nos nossos planos, que há uma possibilidade de a Marinha dos EUA, ou talvez uma coligação internacional, escoltar os petroleiros”, afirmou.

Mas o caminho até este ponto, segundo fontes, parece marcar a complexa convergência de pressupostos geopolíticos, previsões do mercado energético e prioridades estratégicas transversais.

Altos funcionários da administração Trump reconheceram aos legisladores, durante reuniões confidenciais recentes, que não planeavam a possibilidade de o Irão fechar o estreito em resposta aos ataques, de acordo com três fontes familiarizadas com as reuniões à porta fechada.

A razão, segundo várias fontes, foi que os funcionários do governo acreditavam que fechar o estreito prejudicaria mais o Irão do que os EUA - uma opinião reforçada pelas ameaças vazias do Irão de agir no estreito após os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas no verão passado.

A Casa Branca divulgou o plano do governo num comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Através de um processo de planeamento detalhado, toda a administração está e estava preparada para qualquer ação potencial tomada pelo regime terrorista iraniano”, disse a porta-voz Anna Kelly, enquanto elogiava o sucesso das forças armadas dos EUA.

“O presidente Trump deixou claro que quaisquer perturbações no abastecimento de energia são temporárias e resultarão num benefício enorme para o nosso país e para a economia global a longo prazo”, acrescentou.

A CNN tentou obter uma reação do Pentágono.

Vários altos funcionários dos EUA, atuais e antigos, disseram à CNN que os planos para qualquer ação militar contra o Irão levariam em conta a possibilidade de o Irão fechar o estreito de Ormuz. As Forças Armadas dos EUA há muito que mantêm e atualizam planos para lidar com ações militares iranianas naquele corredor crítico.

Mas num momento em que os recursos globais de petróleo e gás natural eram abundantes, por um lado porque a produção de petróleo dos EUA atingia níveis recordes, e por outro, porque os funcionários da administração Trump se vangloriavam com um governo venezuelano flexível e com o potencial de uma rápida expansão da nova produção de um antigo inimigo, a dimensão global dos riscos de queda não era vista como uma consideração importante.

Mesmo ao ponderar o potencial de perturbação no estreito, a administração concentrou-se muito mais na sua visão extremamente positiva — embora ambiciosa — de como os mercados reagiriam à eliminação total da ameaça de perturbações por parte do Irão.

“Para vencer na vida é preciso sofrer um pouco no curto prazo para obter ganhos no longo prazo e é isso que estamos a fazer agora”, disse Wright numa entrevista na quarta-feira à NewsNation. “O povo americano ficará entusiasmado com um mundo pacífico do outro lado e com um abastecimento de energia mais seguro nas próximas décadas.”

A perspetiva de escoltas navais

Na quinta-feira, nos seus primeiros comentários públicos desde que assumiu o cargo, o novo líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei disse que o estreito permaneceria fechado como uma “ferramenta de pressão”, de acordo com uma declaração lida em seu nome na televisão estatal iraniana.

Uma situação que deixa os EUA com poucas opções.

Vários executivos do setor energético comunicaram aos funcionários do governo que desejam o fim rápido da guerra, de acordo com várias fontes familiarizadas com as discussões. Esses executivos têm receio de colocar os seus ativos e pessoas em risco ao enviar petroleiros pelo estreito e não preveem que isso mude até que a natureza dinâmica da guerra diminua drasticamente, disseram as mesmas fontes.

As autoridades militares têm tido chamadas e reuniões diárias com representantes do setor energético nos últimos dias, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Mas, desde o início do conflito, as autoridades norte-americanas informaram representantes das empresas de energia que não era seguro para a Marinha realizar escoltas nos primeiros dias da guerra.

Um oficial militar dos EUA disse à CNN que os drones e mísseis iranianos, seguidos por minas, são a principal ameaça enfrentada pelos navios que tentam atravessar o estreito. Em simulações realizadas para um possível conflito com o Irão nos últimos anos, um dos maiores riscos para as forças armadas dos EUA era o congestionamento de navios nas vias navegáveis do estreito, Bab-el-Mandeb e Mar Vermelho, vulneráveis a ataques de mísseis e drones iranianos, disse outra fonte.

Nate Swanson, um ex-funcionário de carreira do Departamento de Estado focado no Irão, observou que houve escoltas militares de petroleiros pelo estreito na década de 1980, mas o uso de drones pelo Irão desta vez torna a situação muito diferente.

Autoridades militares também indicaram aos representantes da indústria energética que não podem disponibilizar navios da Marinha, uma vez que já estão envolvidos em operações ofensivas noutros locais. Até esta quarta-feira, não havia um cronograma preciso sobre quando é que as escoltas estariam disponíveis.

Wright disse na quinta-feira que a Marinha não pode escoltar navios comerciais pelo estreito, embora tenha sugerido que essa capacidade poderia estar disponível ainda este mês.

“Isso acontecerá relativamente em breve, mas não pode acontecer agora. Simplesmente não estamos prontos”, disse à CNBC. “Todos os nossos recursos militares estão focados em destruir as capacidades ofensivas do Irão e a indústria que fornece essas capacidades”, acrescentou.

Pressionado sobre se isso seria possível até o final do mês, respondeu que seria “provável que sim”.

Não ficou claro o quanto Trump estava ciente das limitações das escoltas navais quando levantou essa ideia pela primeira vez numa publicação no Truth Social, em 3 de março. Trump minimizou o risco para os petroleiros que tentam transitar pelo estreito, mesmo que o Irão tenha começado a atacar navios naquela rota marítima.

E embora muitos republicanos estejam ansiosos para que Trump se volte a concentrar nas questões internas antes das eleições intercalares — e reconheça as dificuldades dos americanos com o custo de vida — adotou um tom diferente na quinta-feira, sugerindo que poderia haver um benefício nos preços mais altos do petróleo.

“Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo, então, quando os preços do petróleo sobem, ganhamos muito dinheiro», escreveu Trump no Truth Social, sem explicar a quem se referia com “nós”.

O presidente norte-americano acrescentou que seus objetivos militares contra o Irão eram mais importantes do que as mudanças nos custos globais de energia.

“Para mim, como presidente, é muito mais interessante e importante impedir que um império maligno, o Irão, tenha armas nucleares e destrua o Médio Oriente e, na verdade, o mundo”, escreveu Trump.

Outras opções para aliviar a pressão

Os funcionários do governo encarregados de ajudar a aliviar a crise energética estão ansiosos para que os petroleiros sejam escoltados o mais rápido possível, mas, por enquanto, estão mais ou menos de acordo sobre como gerir a crise em fases, de acordo com um funcionário dos EUA e outras pessoas familiarizadas com o assunto.

Bessent anunciou na quinta-feira que o Departamento do Tesouro está a suspender temporariamente as sanções ao petróleo russo retido no mar.

E, no início do dia, a Casa Branca afirmou que está a considerar flexibilizar as restrições da Lei Jones, a centenária lei marítima que exige que as mercadorias transportadas entre portos dos EUA sejam transportadas em navios americanos, como parte de um esforço que pode desacelerar o aumento dos preços da gasolina.

“No interesse da defesa nacional, a Casa Branca está a considerar suspender a Lei Jones por um período limitado, a fim de garantir que produtos energéticos vitais e bens agrícolas essenciais cheguem livremente aos portos dos EUA”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à CNN em comunicado. “Esta medida ainda não foi finalizada.”

Há uma ampla gama de outras medidas que o governo poderia tomar — provavelmente na forma de uma ordem executiva — num esforço para aliviar o aumento dos preços nas bombas.

Uma medida que está a ser considerada é a isenção dos requisitos de produção para os produtores de gasolina durante os meses quentes, a fim de reduzir a poluição, disseram as fontes. (A evaporação da gasolina é maior no verão, razão pela qual há requisitos rigorosos nessa época para evitar altas emissões de gases de efeito estufa.)

Uma ordem executiva para reduzir os encargos regulatórios sobre os produtores de gasolina dos EUA poderia ajudar a diminuir um pouco os custos, mesmo nas semanas após o fim da crise, disseram fontes.

No entanto, os efeitos de tal medida provavelmente não impedirão os aumentos de preços de forma significativa, segundo especialistas.

“Seria uma compensação potencial muito pequena em comparação com o fator que está a impulsionar os preços da gasolina, que é a preocupação com o fornecimento físico de produtos refinados em todo o mundo e também com o petróleo bruto”, disse Clayton Seigle, especialista em energia do CSIS.

Esta notícia foi atualizada com novos desenvolvimentos.