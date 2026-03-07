Trump mostrou um "sério interesse" em enviar militares dos EUA para o Irão

Tiago Ferreira Resende
Há 54 min
O presidente Donald Trump faz comentários sobre a economia em Clive, Iowa, a 27 de janeiro de 2026 (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Até este sábado, seis militares norte-americanos perderam a vida e 18 ficaram feridos em contra-ataques iranianos

Fontes citadas pela NBC News revelam que Donald Trump mostrou um "sério" interesse em enviar militares norte-americanas para o Irão. Segundo o canal, aconteceu em conversas privadas com assessores e responsáveis republicanos.

A NBC News revela que as discussões de Trump centram-se num contingente reduzido, destinado a fins estratégicos específicos, e não a invasão em grande escala. Fontes oficiais confirmaram que não houve decisões nem ordens formais emitidas sobre esta hipótese.

Ao mesmo tempo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, frisou que a notícia baseia-se em “suposições de fontes anónimas que não fazem parte da equipa de segurança nacional do presidente” e sublinhou que Trump mantém todas as opções em aberto.

Publicamente, Trump ainda não excluiu completamente a possibilidade de colocar “boots on the ground” no Irão, embora até agora a guerra tenha sido limitada a ataques aéreos.

“Não tenho receio em relação às tropas no terreno”, afirmou esta semana o líder norte-americano, citado pelo New York Post.

Segundo as mesmas fontes da NBC, o presidente dos EUA está a delinear uma visão para um Irão pós‑guerra em que o urânio do país será assegurado e um novo regime irá cooperar com os Estados Unidos na produção de petróleo, de forma semelhante à relação atual com a Venezuela.

A notícia surge numa altura em que vários especialistas internacionais têm alertado que o envolvimento de tropas norte-americanas no território iraniano aumentaria a escala do conflito e os riscos para os militares. Até este sábado seis militares norte-americanos perderam a vida e 18 ficaram feridos em contra-ataques iranianos, segundo o Pentágono.

Temas: EUA Irão Trump Conflito Ataques

