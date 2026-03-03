Os EUA alguma vez assassinaram outro líder mundial?

Há 48 min

A Constituição norte-americana proíbe a participação dos EUA em assassínios, numa ordem executiva assinada por Ronald Reagan. Tecnicamente, essa proibição ainda está em vigor, mas Trump está a aproveitar a ampla imunidade que lhe foi concedida pelo Supremo Tribunal para tomar decisões sem a aprovação do Congresso

Durante décadas, o governo dos EUA evitou visar líderes de países estrangeiros após fracassos embaraçosos e consequências não intencionais de atividades secretas da CIA.

O assassínio do ayatollah Ali Khamenei, do Irão, que desencadeou uma guerra não declarada contra o país, representa a primeira vez na história moderna em que os EUA — neste caso, em conluio com Israel — mataram abertamente o líder de um país estrangeiro, segundo o historiador presidencial da CNN, Tim Naftali.

Para quem está a acompanhar, os EUA já depuseram dois governos estrangeiros — ambos adversários dos EUA com vastas reservas de petróleo — nos últimos dois meses. Nicolás Maduro, da Venezuela, aguarda julgamento em Nova Iorque, e Khamenei está morto.

A Constituição norte-americana inclui precisamente uma proibição da participação dos EUA em assassínios — mais recentemente, uma ordem executiva assinada por Ronald Reagan. Tecnicamente, ainda está em vigor.

Mas, desde o 11 de Setembro, após o qual o Congresso concedeu aos presidentes uma ampla autoridade para usar a força no combate ao terrorismo, tem havido um movimento lento, mas constante, em direção a este momento. Os presidentes de ambos os partidos já eliminaram líderes de grupos terroristas como Osama bin Laden. O presidente Donald Trump deu mais um passo ao ordenar a morte do comandante iraniano Qasem Soleimani através de um ataque aéreo no Iraque, em 2020. Agora, os EUA eliminaram um chefe de Estado estrangeiro.

“Pode-se sempre encontrar um indivíduo que, pelo seu poder e pela sua profunda depravação, se possa argumentar que a sua eliminação beneficie a humanidade”, afirma Tim Naftali, apontando que poucos lamentarão a morte de Khamenei. “Mas a decisão de eliminar um chefe de Estado estrangeiro não deve ser tomada de forma leviana ou precipitada.”

"Eu apanhei-o antes que ele me apanhasse"

Nem o presidente Donald Trump nem a administração Trump usaram publicamente esta palavra – assassínio – para descrever a morte de Khamenei. A Casa Branca deu várias razões para atacar o Irão: a falta de fé nos líderes iranianos nas negociações sobre os planos de Teerão para um programa nuclear; o potencial do Irão para desenvolver mísseis antibalísticos; o patrocínio do Irão a grupos terroristas noutros países; o recente assassínio de manifestantes nas suas ruas.

O presidente Donald Trump chega para a cerimónia de entrega da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca, a 2 de março de 2026. Andrew Harnik/Getty Images

Quando Trump anunciou os ataques nas redes sociais, na madrugada de sábado, afirmou - sem apresentar provas - que o Irão representava uma ameaça “iminente”. Mas, numa conversa telefónica com Jonathan Karl, da ABC News, Trump deu uma razão mais pessoal para matar Khamenei.

“Apanhei-o antes que ele me apanhasse. Tentaram duas vezes, mas eu apanhei-o primeiro”, afirmou Trump, segundo Jonathan Karl.

Trump referia-se provavelmente a informações dos serviços de informação norte-americanos do verão de 2024, que indicavam que o Irão planeava assassinar o então candidato Trump e outros funcionários, aproximadamente na mesma altura em que um atirador sem ligações conhecidas ao Irão tentou matar Trump num comício de campanha na Pensilvânia. O Irão negou a acusação.

Quando as forças armadas norte-americanas estiveram envolvidas, os líderes estrangeiros foram julgados nos seus próprios países.

Saddam Hussein, do Iraque, foi enforcado após um julgamento pelas autoridades iraquianas, depois de os EUA terem invadido e derrubado o seu governo.

Muammar Kadhafi, da Líbia, foi morto em fogo cruzado depois de ter sido capturado pelas forças revolucionárias, com o auxílio de uma campanha de bombardeamentos multinacional com aliados.

Após a Segunda Guerra Mundial, os aliados levaram os líderes nazis a julgamento em Nuremberga.

O envolvimento da CIA em golpes de Estado e assassínios foi mantido em segredo até então.

Os EUA foram cúmplices na deposição e morte do ditador vietnamita Ngo Dinh Diem, que anteriormente contava com o apoio dos EUA.

A CIA esteve direta e secretamente envolvida na deposição do líder chileno Salvador Allende, em 1973, que levou ao seu suicídio.

EUA orquestraram um golpe de Estado no Irão na década de 1950

Outros líderes depostos com a ajuda dos EUA, como Mohammad Mosaddegh no Irão em 1953, foram presos em vez de mortos. Os EUA reconheceram posteriormente o seu papel no golpe, levado a cabo porque os EUA e a Grã-Bretanha temiam que o Irão e o seu petróleo ficassem atrás da Cortina de Ferro. Foi Kermit Roosevelt Jr., neto do ex-presidente Theodore Roosevelt, que trabalhou no Irão para ajudar a orquestrar o golpe.

Após o Watergate, foi convocado um comité especial bipartidário do Senado para avaliar os abusos da comunidade de inteligência norte-americana. O Comité Church, assim designado em homenagem ao senador Frank Church, do Idaho, publicou um relatório especial especificamente sobre a questão dos assassínios.

Ao longo de centenas de documentos, o relatório detalhou os esforços dos EUA para minar os líderes estrangeiros e assassiná-los, com destaque para as tentativas falhadas de assassínio contra Fidel Castro, a partir de Cuba, inicialmente ordenadas pela administração Kennedy.

Hoje, a morte tem mais probabilidades de vir de cima

Durante a administração Obama, os EUA revolucionaram o uso de ataques secretos com drones para matar suspeitos de terrorismo, segundo o analista de segurança nacional da CNN, Peter Bergen.

A tecnologia evoluiu desde então. As Forças da Defesa de Israel (IDF) divulgaram nas suas redes sociais imagens captadas por um drone, que, segundo as mesmas, mostram os últimos momentos do líder palestiniano Yahya Sinwar, sentado sozinho numa divisão bombardeada enquanto o drone sobrevoava o local.

Não se sabe ao certo qual foi a tecnologia utilizada no ataque contra Khamenei. Em julho passado, o Irão alegou que outro palestiniano, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teerão por um "projétil de curto alcance".

Monitorizar os seus movimentos diários

Israel parece ter disparado o projétil que matou Khamenei e outros líderes, mas a CNN noticiou no domingo que a CIA forneceu informações cruciais sobre o paradeiro do ayatollah, permitindo-lhe ser alvo do ataque.

Eis o que noticiámos:

[A CIA estava] a monitorizar os seus padrões diários — onde vivia, com quem se encontrava, como comunicava e para onde se poderia refugiar sob ameaça de ataque, disseram à CNN cinco pessoas próximas da operação. Também estavam de olho nos principais líderes políticos e militares do Irão, que raramente se reuniam no mesmo local que o ayatollah, o líder supremo do país há quase quatro décadas.

Os ataques coincidiram com uma oportunidade para eliminar não só o ayatollah, mas também outros líderes iranianos, que, segundo informações recentes, estariam num complexo em Teerão que alberga os escritórios do ayatollah, da presidência iraniana e do aparelho de segurança nacional.

Por outras palavras, a oportunidade estava lá.

Imagem de satélite mostra fumo a sair do complexo do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, em Teerão, a 28 de fevereiro de 2026, após os ataques de sábado. Airbus

Quando os EUA decidiram que os assassínios eram uma má ideia

O Comité Church concluiu que houve pelo menos oito tentativas de assassinar Fidel Castro entre 1960 e 1965, incluindo um atentado encomendado pela máfia, de acordo com o autor Dan Bohning.

As suas conclusões expressam oposição bipartidária a assassínios. O artigo cita o presidente John F. Kennedy, a considerar ironicamente as tentativas de matar Fidel Castro e a sua própria morte, afirmando que os EUA não devem assassinar líderes estrangeiros.

“Não podemos envolver-nos neste tipo de coisas, ou seríamos todos alvos”, argumentou Kennedy, de acordo com o relatório Church.

Há citações mais detalhadas no testemunho de Richard Helms, que esteve envolvido no golpe de Estado no Irão em 1953 e também em tentativas de assassínio da CIA antes de se tornar diretor da agência.

No seu depoimento, Helms explicou a oposição moral e prática ao assassínio.

“Se vai tentar eliminar um líder estrangeiro por estes meios, quem vai assumir o comando do país? E, na prática, ficará melhor depois disso do que estava antes?”, questionou, lembrando o assassínio de Diem no Vietname como exemplo.

“Todo este exercício acabou por ser desvantajoso para os Estados Unidos”, concluiu Helms. Na altura em que fez estes comentários, nos anos que antecederam a Revolução Islâmica, Helms era o embaixador dos EUA no Irão.

“Não é porque tenha perdido a cabeça, ou porque me tenha faltado coragem, é simplesmente porque não acho que seja uma opção viável nos Estados Unidos da América hoje em dia”, argumentou Helms, explicando a sua oposição ao assassínio.

Três presidentes americanos sucessivos, o republicano Gerald Ford, o democrata Jimmy Carter e o republicano Reagan, assinaram decretos executivos que proibiam o governo dos EUA de cometer assassínios.

O decreto de Reagan ainda está tecnicamente em vigor, mas Trump recebeu ampla imunidade do Supremo Tribunal pelos seus atos oficiais enquanto em funções.

Trump está agora a aproveitar a oportunidade para reformular o sistema geopolítico, tomando decisões sem procurar a aprovação do Congresso em ambos os hemisférios.