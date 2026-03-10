EUA atualizam baixas no Irão: sete militares mortos, 140 feridos (8 em estado grave)

Há 46 min

Há oito soldados norte-americanos em estado grave

O Pentágono anunciou que pelo menos 140 militares norte-americanos foram feridos na sequência das operações no Irão. Oito estão em estado grave. Já tinha sido divulgada a morte de sete militares.

“Desde o início da Operação Fúria Épica, aproximadamente 140 militares americanos ficaram feridos ao longo de dez dias de ataques contínuos”, adiantou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, acrescentando que “a grande maioria desses ferimentos foi leve e 108 militares já retornaram ao serviço”.

À CNN Internacional, um alto funcionário dos EUA explicou que os militares considerados feridos graves incluem casos significativos em que a morte é possível ou iminente.

Cerimónia de transladação na Base Aérea de Dover, em Delaware (Fonte: Getty)

Desde o início dos ataques contra o território iraniano já morreram em combate sete militares norte-americanos. A vítima mortal mais recente foi transladada para os EUA durante a noite de segunda-feira, numa cerimónia de transladação na Base Aérea de Dover, em Delaware.

A CNN Internacional alerta que é comum que o número de feridos nas tropas norte-americanas flutue e tenha picos repentinos, porque os militares podem não procurar atendimento imediatamente após um incidente, dependendo da gravidade do mesmo.