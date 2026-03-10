EUA atualizam baixas no Irão: sete militares mortos, 140 feridos (8 em estado grave)

Nuno Mandeiro
Há 46 min
Norte-americanos mortos no Irão (Getty)

Há oito soldados norte-americanos em estado grave

O Pentágono anunciou que pelo menos 140 militares norte-americanos foram feridos na sequência das operações no Irão. Oito estão em estado grave. Já tinha sido divulgada a morte de sete militares.

“Desde o início da Operação Fúria Épica, aproximadamente 140 militares americanos ficaram feridos ao longo de dez dias de ataques contínuos”, adiantou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, acrescentando que “a grande maioria desses ferimentos foi leve e 108 militares já retornaram ao serviço”.

À CNN Internacional, um alto funcionário dos EUA explicou que os militares considerados feridos graves incluem casos significativos em que a morte é possível ou iminente.

Cerimónia de transladação na Base Aérea de Dover, em Delaware (Fonte: Getty)

Desde o início dos ataques contra o território iraniano já morreram em combate sete militares norte-americanos. A vítima mortal mais recente foi transladada para os EUA durante a noite de segunda-feira, numa cerimónia de transladação na Base Aérea de Dover, em Delaware.

A CNN Internacional alerta que é comum que o número de feridos nas tropas norte-americanas flutue e tenha picos repentinos, porque os militares podem não procurar atendimento imediatamente após um incidente, dependendo da gravidade do mesmo.

Temas: EUA Irão Guerra Feridos Mortos

Médio Oriente

EUA atualizam baixas no Irão: sete militares mortos, 140 feridos (8 em estado grave)

Há 46 min

A instalação de mísseis "Patriot" em Malatya "pode significar um nível mais avançado de participação da Turquia" no conflito contra o Irão

Há 3h e 27min
02:47

Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões

Há 3h e 39min

Exclusivo. Irão está preparado para uma guerra longa com os EUA e diz que só a pressão económica a terminará

Hoje às 14:20
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Ontem às 14:12

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Hoje às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:11

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Ontem às 09:09

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Ontem às 07:47

O novo líder supremo do Irão vai fazer "o mundo sentir falta do seu pai"

Hoje às 07:00

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

Ontem às 12:55

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Hoje às 09:56

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Ontem às 05:59

"A Europa não é produtora de petróleo nem de gás", por isso venha daí a energia nuclear: Von der Leyen anuncia milhões para mobilizar investimento

Hoje às 10:57